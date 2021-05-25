Serdar Denktaş'tan Kutlu Adalı cinayeti çıkışı: Mutlaka Türkiye bağlantılıdır

KKTC'de Başbakan Yardımcısı olan Serdar Denktaş, Kuzey Kıbrıslı öldürülen gazeteci Kutlu Adalı hakkında kritik ifadeler kullandı.

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Kuzey Kıbrıs'ta 1996 yılında öldürülen gazeteci ve yazar Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının ardından, o dönem KKTC'de Başbakan Yardımcısı olan Serdar Denktaş, dikkat çeken sözler kullandı. Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'a konuşan Denktaş "Mutlaka bir Türkiye bağlantısı vardır. Türkiye ile buradaki elemanları ile bağlantısı vardır. Başka ihtimal düşünemiyorum" dedi.

Denktaş'ın İsmail Saymaz'ın sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

Peker'in Adalı ile ilgili iddiasına dair düşünceniz nedir?

Kıbrıs'ta dönemin Cumhurbaşkanının (Rauf Denktaş) ve benim bakan olarak bilgimiz olması gerektiğini söylüyorlar. Şunu anlasın Türkiye kamuoyu: Kıbrıs'ta o dönem Türkiye tarafından direkt veya Türkiye eliyle bir şey yapıldığında çok fazla sorgulanmazdı, bir bildiği var diye. Birçok olayın içeriğiyle ilgili Kıbrıs'ta kimsenin bilgisi ve haberi yoktur. Peker, “Eken'in uzantıları yaptı” diyor. Kimdir bu uzantılar? O isimler yok. Burada Meclis'te konuşulan konulardan biri bu, yeniden soruşturma açalım diye. Açalım da, nereye kadar götürebiliriz? Bu işin başlangıç yeri Türkiye olduğuna göre o bilgilere ulaşacak mıyız? Orada bir soru işaret var hepimizin kafasında. Nasıl açığa kavuşturacağız, o belli değil.

Susurluk bağlantısı olabilir mi?

O dönemde de iddialar buydu. Aziz Barnabas'tan ne alındı, mağarada ne vardı; bütün bunlar bizim açımızdan cevapsız. Bilgimiz olmayan konular. Niye? Çünkü fiilen askerin karıştığı olaydı. Soruşturma durduruldu. “Devam ettirmeyin” dendi. Ne vardı, ne alındı, kime götürüldü; Kıbrıs'ta hiçbir makamın bilgisinde değil.

Asker Türkiye'ye bağlı olduğu için mi?

Tabii ki.

Susurlukçular mı öldürdü?

Olabilir, “Kesinlikle değildir” diyemiyorum.

Başka bir ihtimal var mı?

Mutlaka bir Türkiye bağlantısı vardır. Türkiye ile buradaki elemanları ile bağlantısı vardır. Başka ihtimal düşünemiyorum.

Bu açıklamayı duyunca şaşırdınız mı?

Mehmet Ağar ve Korkut Eken'den bahsediyor. Bu isimler ilk defa gündemimize giriyor. “Bunlarla bağlantılıdır” diye bir şey ilk defa duyuluyor. Şaşırır mıyız? Yok. “Şaşırdım” diyeni duymadım.

Hükümet bir şey yapacak mı?

Soruşturma komitesi burada yetkili elemanlara soru sorabilir, cevabını alır ama Türkiye'ye sorma konusunda pek bir yere varabileceğimizi zannetmiyorum.