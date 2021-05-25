Başvurular bugün başladı! Milyonlarca esnafa 5 bin TL'ye kadar hibe nasıl başvurulur

Tam kapanma süresince gelir kaybına uğrayan esnaflara yönelik olarak uygulamaya alınan hibe programına başvurular bugün itibaren başlıyor. Bir ay boyunca sürecek başvurular kapsamında tek sefere mahsus olmak üzere birinci grupta yer alan işletmelere 5 bin TL, ikinci grupta yer alanlara ise 3 bin TL hibe verilecek.

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Tam kapanma süresince gelir kaybına uğrayan esnaflara yönelik olarak hibe programı hazırlandı. Tek seferde, iki ayrı grup halinde verilecek 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak.

Başvurular bugün başladı, bir ay sürecek

Esnafa yapılacak destek başvuruları 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek. Buna göre, hibe desteği, Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak ve Bakanlık tarafından hazırlanacak destek programı çerçevesinde doğrudan verilecek.

Başvuru şartları neler?

Ticaret Bakanlığının internet sitesinden de destek şartlarına ilişkin bilgi verildi. Buna göre, hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere, ekonomik faaliyet konuları Bakanlık tarafından belirlenen birinci grup için 5 bin lira ve ikinci grup için 3 bin lira olarak belirlendi.

5 bin lira alacak 35 ekonomik faaliyet

Bu kapsamda, 5 bin lira ile desteklenecek birinci grupta aralarında kayak pistlerinin işletilmesi, sirkler, gösteri sanatları, nikah ve düğün salonu işletmecileri, kaplıca, SPA merkezleri, sinema filmi gösterimi, spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri, plaj alanlarının işletilmesi, eğlence parkları, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonları, kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı, kantinler, kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti, internet kafelerin faaliyetleri, şehir içi personel ve okul servisleri, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler gibi işletmelerin bulunduğu 35 ekonomik faaliyet yer alıyor.

3 bin lira alacak grupta 304 faaliyet var

Söz konusu kararlar doğrultusunda 3 bin lira hibeyle desteklenecek ikinci grupta da aralarında pizzacı, çeşitli eğitim kursları, çocuk kulüpleri, canlı tiyatro, opera, bale, müzikal, konser gibi yapımların sahnelenmesi, deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı, reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık, dövme ve piercing hizmetleri, kuru temizleme hizmetleri, çilingirlik, güzellik salonları, pastaneler, tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi gibi işletmelerin bulunduğu 304 ekonomik faaliyet bulunuyor.

Bakanlık: Başvurular T.C. Kimlik Numarası'nın son rakamına göre...

Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteklerinin detayları hakkında yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Covid-19 pandemisi nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20/05/2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği verileceği açıklanmıştı.

Hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecektir.

Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşlarımızın başvurusu kabul edilecektir. Başvurular yalnızca e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacaktır. Destek başvuruları 25 Mayıs 2021 Salı günü başlayacak olup 30 gün süre ile (23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23:59’a kadar) devam edecektir.

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC Kimlik Numarasının son hanesine göre aşağıdaki gibi başvuru alınacaktır:

0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü,

2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü,

4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü,

6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü,

8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü,

30 Mayıs - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvurabilecektir. Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecektir.”