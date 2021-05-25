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Galatasaray'ın kiralık aşkına elveda, hedefte iki yerli isim var

11 Haziran'a kadar Monaco'ya 4 milyon 350 bin Euro ödemesi durumunda bonservisi alma hakkına sahip olan Sarı Kırmızılılar, bu opsiyonu kulanmama kararı aldı. Henry Onyekuru defterini kapatan Galatasaray, iki yerli ismi transfer etmeyi hedefliyor.

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Galatasaray'ın ara transfer döneminde 3. kez kiraladığı Henry Onyekuru'nun takımdaki macerası yine kısa sürdü. Yönetim, Monaco'dan kiralanan Nijeryalı futbolcunun satı4n alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Böylelikle Onyekuru ile Galatasaray'ın yolları 3. kez ayrıldı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Sarı Kırmızılılar, 11 Haziran'a kadar 4 milyon 350 bin Euro ödemesi durumunda bonservisi satın alacaktı. Ancak UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri kapsamında 'sattığın kadar alacaksın' sınırlamasına uymak zorunda olan yönetim, Onyekuru için böyle bir yükün altına girmeyi mantıklı bulmadı.

11'e girmekte zorlandı
Yönetimin bu kararında Henry Onyekuru'nun özellikle Süper Lig şampiyonluğunun kaçmasına sebep olan final haftalarındaki performansı önemli rol oynadı. 24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın ikinci devrede oynadığı 20 lig maçınaın sadece 9'unda ilk 11'de yer bulurken, forma giydiği 14 karşılaşmada 5 gol, 4 asistlik katkı yapabildi. Onyekuru, sakatığı nedeniyle sezonun son 7 maçının 5'inde oynayabildi.

Hedefte iki yerli var
Onyekuru defterini kapatan Galatasaray, her konuda anlaşmaya vardığı Aplaslan Öztürk ve Aytaç Kara'dan sonra rotayı Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'a çevirdi. Sassuolo'da yedek kalan Kaan'ı kiralayama çalışan Sarı Kırmızılılar, Fortuna Düsseldorf'la yolları ayıran Kenan'la da uzun vadeli sözleşme imzalamayı planlıyor.

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