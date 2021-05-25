Çip krizinde korkutan gelişme! Duyurular teker teker geliyor

Çip tedariki sorunu üretim aksatırken, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan "Kısa vadede çözüm mümkün görülmüyor" dedi. Bilişim firmaları üretim krizi nedeniyle 2021 yılı rakamlarında beklenen büyümelerin gerçekleşemeyeceğini teker teker açıklamaya başladılar.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan çip krizinden çıkış takvimine ilişkin değerlendirmeler yapılırken, sektör temsilcileri söz konusu krizin kısa vadede çözülemeyeceğine işaret etti.

Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan "Bilişim sektöründe yurtdışı kökenli duyurular teker teker gelmeye başladı ve firmalar üretim krizi nedeniyle 2021 yılı rakamlarında beklenen büyümelerin gerçekleşemeyeceğini açıklamaya başladı. Çip üretimi, hele mikro işlemci üretimi teknoloji makro ölçekli bir üretim şeklidir. Her birisi birkaç milyar dolar düzeyinde olacak tesislerde ve belli jenerasyonlar için üretim yapılabilir, yeni bir jenerasyona geçilmek gerektiğinde ise tekrar bir tesis kurmak gerekir. Dolayısıyla sorunun kısa vadede çözümü mümkün görülmüyor’’ açıklamasını yaptı.

Bu yıla damgasını vuran çip krizi başta otomotiv sektörü olmak üzere elektronik sektöründen, savunma sanayine birçok sektörü etkilemeye ve üretim bantlarını teker teker durdurunca çip ithal eden tüm ülkeler için alarm zillerini çaldırmaya başladı.

"Duyurular teker teker geliyor"

Küresel çapta pek çok sektörü etkileyen çip krizinin Türkiye'ye yansımasına ilişkin TÜBİSAD Başkanı Kızıltan "Tüm dünyada üretilen ürünler için sıkıntı yaratan bir konunun ülkemiz için de bir sorun oluşturmaması elbette mümkün değil. Ağırlıklı olarak Avrupa gibi görünse de, Amerika kıtası da dahil olmak üzere pek çok ülkeye ihracat yapan ve ana üreticilerle birlikte dizayn edilen otomotiv ürünlerinden, yoğun elektronik kullanılan yeni jenerasyon ev cihazları ve ayrıca savunma sanayii dahil elektronik olarak kritik üretimlere imza attığımız alanlarda üretim zorlukları olacaktır. Bilişim sektöründe ise yurt dışı kökenli duyurular teker teker gelmeye başladı ve firmalar üretim krizi nedeniyle 2021 yılı rakamlarında beklenen büyümelerin gerçekleşemeyeceğini açıklamaya başladılar.’’ dedi.

"Çip krizi en fazla KOBİ’leri etkileyecek"

TÜBİSAD Başkanı Kızıltan, "Teknoloji üretiminde de pek çok diğer konuda olduğu gibi arz talep konusu son derece önemlidir. Çip üreticileri kendilerinden en fazla tedariki yapan stratejik oyuncuları üzmek istemezler, ticari anlamda da onları da zorlayacak anlaşmalar vardır. Ama konu orta ve küçük boy alıcılar için daha ciddi olabilir, anlık üretim yapanlar ise hiçbir şekilde tedarik zinciri içinde yer alamayabilir’’ uyarısını yaptı.

Güney Kore'den çip atağı

Çip üretim maliyetinin milyarlarca dolarlık yatırım gerektirdiğini söyleyen TÜBİSAD Başkanı Kızıltan "Çip üretimi, hele mikro işlemci üretimi teknoloji yoğun bir üretim şeklidir. Her birisi birkaç milyar dolar düzeyinde olacak tesislerde ve belli jenerasyonlar için üretim yapılabilir, yeni bir jenerasyona geçilmek gerektiğinde ise tekrar bir tesis kurmak gerekir. Şu anda çip üretimi konusunda ABD gibi yüksek teknoloji ürünlerinin dizaynında önder bir ülke bile düşünceli çünkü dünyanın en büyük çip üreticisi Tayvan'da kurulu TSMC adlı firma. Güney Kore bu konuda çok iddialı ve 450 Milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Çin, aşamalar halinde üretim gerçekleştiriyor. Bu denli büyük yatırım ve teknoloji gerektiren bir alanda çiplerin endüstriyel ve ticari alanlarda kullanım becerilerimizi geliştirmek ve yatırımları kullanım alanına yönlendirmek daha anlamlı gibi görünüyor’’

diye konuştu.