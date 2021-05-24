Sedat Peker'in niye korumaları vardı? Süleyman Soylu korumayı öğrenince...

Sedat Peker'e devletin koruma verdiği o korumaların yurt dışına da çıktığı öğrenilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koruma olayının perde arkasını Habertürk TV canlı yayınında açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'Sedat Peker'e neden koruma verdiği' soruldu. Soylu Habertürk canlı yayınında şunları söyledi:



-Ben bunu 2018'in ortalarından sonra öğrendim. Sedat Peker'in bir polis koruması olduğunu. Mesela HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan'a korumayı ben verdim. Bir provokasyonla karşı karşıya kalmamak için. Sezai Temelli'ye de korumayı ben verdim.

-Öğrendiğimde ne oldu? Başından ben bu korumayı verir miydim? Vermem. İstihbarat başkanı dedi ki, bir operasyondayız, biraz sabredin ne olursunuz. Operasyon da ne? Biz bunları dinliyoruz, bir iş üstündeler, ne olursunuz biraz sabredin. Netice itibariyle biraz sabrettik, sonra aldık korumasını.

-Özel korumalarda yurt dışına gidildiğinde devlet sağlar, bu tip yakın korumalarda kendisi izin alarak gider. Koruma yurt dışına çıkmak için izin alır ama kendi ilinden izin alır. Mesela Diyanet İşleri Başkanımız gidiyorsa bu devlet tarafından karşılanan bir işle gider. Devlet bana şunu söyledi, biraz daha bunun takip edilmesi gerekir, alırsak başka bir şey anlaşılır. Orada koruma üzerinden bir takip, aynı zamanda biz aynı zamanda durum değişikliği yaparsak başka bir şey düşünmeye başlayacaktı. Yurt dışına çıktığında koruması yanında değildi. Kimin burada bir istismarı varsa, bir imtiyazı, bir kurgusu, bunun hesabı da sorulacak.