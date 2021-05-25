Sağlık Bakanlığı'dan BioNTech kararı! Yeni gelecek aşılarda ikinci doz 12 hafta sonra yapılacak

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Toplantısı'nda, Haziranda Türkiye'ye gelecek BioNTech Covid-19 aşılarına yönelik karar alındı. Buna göre, BioNTech’te 2. doz aşılama ilk aşıdan 12 hafta sonra gerçekleştirilecek. Alınan kararı değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, 'Böylece Eylüle mutlu şekilde gireriz' dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in görüşmesinde, İngiltere'deki bilimsel araştırmalar masaya yatırıldı. 12 hafta sonra yapılan BioNTech 2. doz aşılarının 3-4 ve 6-8 hafta sonra yapılan aşılamadan daha güçlü bağışıklık sağladığı vurgulandı.

6-8 ile başlananlar öyle devam edecek

Bu kapsamda haziranda gelecek BioNTech aşıları için 2. doz randevuların 12 hafta sonrasına verileceği belirtildi. Daha önce BioNTech 2. doz aşı randevularını 6-8 hafta sonrasına alanların randevularının aynen geçerli olacağı da öğrenildi.

Sonbaharda toplumsal bağışıklık

Bu aşının ilk dozunun koruyuculuğunun fazla olması, bağışıklık kazananlarla birlikte 50 milyon kişinin korunma aşamasına geçmesi anlamına gelecek. Aşılar yapıldıktan 10-14 gün sonra antikor oluştuğunun hesaba katılmasıyla, temmuz ayının ikinci yarısında toplumsal bağışıklıktan söz etmeye başlanabilecek.

"Tek doz aşısını yaptıranlar haziranda 50 milyona yaklaşır"

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş "BioNTech aşılaması 12 hafta arayla gerçekleştiğinde Türkiye'de çok daha hızlı aşılama yapılmış olur ve tek doz aşısını yaptıranlar haziranda 50 milyona yaklaşır. Toplumsal bağışıklık yüzde 80'e ulaşır. Kısa sürede 20 yaş üstü herkes aşılanır ve eylüle mutlu şekilde gireriz" dedi.