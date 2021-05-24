Süleyman Soylu : Sedat Peker bir kıza tecavüz etti kanıtları var

Habertürk TV canlı yayınına çıkan Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında olay bir açıklama yaptı. Süleyman Soylu, Sedat Peker'in bir tecavüz dosyası olduğunu söyledi.

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Süleyman Soylu Habertürk TV'de Kübra Par'la Açık ve Net programında Sedat Peker ile ilgili gündeme oturacak açıklamalar yaptı. Veyis Ateş, Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz ve Mehmet Akif Ersoy'un soru yönelttiği Süleyman Soylu, Sedat Peker'in tecavüz olayıyla ilgili şunları söyledi:

-Tecavüzden dolayı karakola götürülüyor Sedat Peker ve orada her şeye kapanıyor. Benim iddiam yok, belge var. Ben bir iddianın sahibi değilim. Tecavüzden dolayı karakola götürülüyor. Netice itibariyle orada herşey kapanıyor.

-Oradaki iki kişi, 'Biz Bilecik'ten aldık' diyor. Neyi alıyor? Silah ruhsatlarını. 'Bilecik'e hiç gitmedik' diyor. Bilecik'te kim var? Veli Küçük var. Doğru mu? Meselenin hangi iklimde oluştuğunu ifade etmek için anlatıyorum bunu.

-Bireylerden değil bir sistemden bahsediyorum. Erhan Tuncel yıllardan beri bu ülkenin en önemli meselelerinden birisi olan Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi gözükmüyor mu? Hangi anlayış emanet eder?