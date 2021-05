İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : Sedat Peker kuzu kuzu gelip cezaevine girecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk'te suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in videolarındaki iddialara cevap verdi. Bakan Soylu, "Yıllardır herkesin bildiği bir organize suç örgütü liderinin tüm iddiaları ve iftiraları saçmalıktır" derken, Sedat Peker'in kuzu kuzu gelip cezaevine girerek cezasını çekeceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarına canlı yayında yanıt verdi. Bakan Soylu Sedat Peker'in adalet önünde hesap vereceğine vurgu yaparak; ''Bu suç örgütü lideri Türkiye Cumhuriyeti devletinden özür dileyeceke, adalete teslim olacak, kuzu kuzu cezaevine girecek, cezasını çekecek.'' ifadelerini kullandı.

Habertürk canlı yayınında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kübra Par'ın moderatörlüğünde gazeteciler Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veysi Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"1980 darbesini de öncesini de gördüm. Babam Adalet Partisi'nde siyasetçiydi. Eve çıkarken bodrum katımıza bomba konulup konulmadığını kontrol ederek çıkardık. İlkokul, ortaokul, lise hatta bazen 80 öncesi babamla beraber gece karanlığında bazıları hareket ederler, köşeye konuşlanmışsa onu hep seçici, sanki bir şey yapabilecek gözle bakardık. Sokağımızda bir kişinin taranarak öldüğünü gördük. Çocuktuk o zaman.

Her şeye cevap vermekle mükellefiz

Siyaset ve demokrasi bize şunu öğretti; Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün. Biz her şeye cevap vermekle mükellefiz. Elbette her mesleğin kendine ait etiği olduğu gibi siyasetin de gazeteciliğin de ahlakı vardır. Bu işin temeli açık olmaktır. Benim hiçbir şeyden korkum yok. Müslümanız ve Allah'a teslimiz. Alengirli işler yapıyorsak, toplumun bize verdiği emanete halel getirecek işler yapıyorsak korku dağları aşar. Ne soracaksanız, ben bu akşam bütün müktebesatımla, samimiyetimle cevap vereceğiz.

Sedat Peker'in videolarındaki iddialar

Bu olaylar başlayınca, bir organize suç suçlusu, yıllarca Türkiye'de herkesin bildiği ve hayatının nereden geldiği belli olan birisinin bu iftiralarının hepsi saçmadır. Bunlarla ilgili hiç muhatap değiliz. Doğru bulmuyoruz diyerek bu mesele kenarda durabilirdi. Dikkat ederseniz birinci ve ikinci videoda şahsımla alakalı bir şey yok ve ben o zaman devreye girdim.

Her türlü sapkınlığın içinde olan birinin söylediği ipe sapa gelmez sözler olarak görmedim. Baktım ki bir eleman bir sözcülük ortaya koyuyor. İddiaları ve iftiraları tamamen boş olsa da devleti hedef alıyor, Türkiye'ye tırnak içinde söylüyorum vesayet ortaya koymaya çalışıyor, neredeyse herkese 'ipiniz elimde' diyor ve bir sessizlik hakim.

Terörle mücadele etmişiz, teröre ciddi şekilde darbe vurmuşuz. Organize suç çetelerine darbe vurmuşuz. Uyuşturucuyla mücadele etmişiz, önemli bir sonuç elde etmişiz. FETÖ'yle mücadele ediyoruz, DEAŞ yanı başımızda. Türkiye bütün bunlarla mücadele ederken sanki birileri Türkiye'nin sahayı temizlemesinden önce son kaleyi kaptırmamak için bir hamleye giriyor.

Sedat Peker'e Erhan Tuncel'i kim emanet eder?

Burada hedef Türkiye. Çok basit bir operasyon var; Türkiye'de bugün siyasal istikrarı nasıl sağlıyor? İçeride bir problem gözükmüyor. Dün Cudi'de, Cudi Tenis Turnuvası yapıldı. Kimle sağlıyor? MHP ile Meclis'teki işbirliği ile. Tartışılmayacak siyasi üstünlük var. Başkanlık hükümet sistemi var. Siyasi istikrarsızlık yok. Peki ne yapmak lazım? Terörden bir şey yapılıyor mu? Hepimiz terörü unuttuk. Sultanahmet, Dolmabahçe, Ankara saldırıları, Gaziantep'e kadar DEAŞ, PKK her şey. Her gün bir bombanın patladığı, İstanbul'da kapanmayı göze alan alışveriş merkezleri vardı.

Burada öznelikle benim alakam yok. Ben olayın tamamen fotoğrafını görüp, eski Türkiye'nin sol kalıntılarını süpürmeye geldiği andan itibaren birileri devreye girdiler. Özel Harp ne zaman kuruldu? Parasını kim verdi? Bunu rahmetli Ecevit söyledi. 6-7 Eylül olaylarını kontrgerilla örgütledi. Paşa kitapta 'biz yaptık' diyor. Sabri Yirmibeşoğlu. Bugünün işi mi? Erhan Tuncel ile Sedat Peker'i kim ortak yapar? Bu sorunun cevabını bana verir. Erhan Tuncel kim? Sedat Peker'e Erhan Tuncel'i kim emanet eder?

Sedat Peker'in korumaya mı ihtiyacı var?

Gerek organize suç örgütlerinin mensupları, liderleri, gerekse bu konularda iktidarı ve siyaseti istismar etmek isteyenler yanaşırlar, kendi meşguliyet alanlarını, sivil toplum örgütlerini, iş alemini oluşturmaya çalışırlar. Amaçları nedir? Sedat Peker'in korumaya mı ihtiyacı var? Amacı ne? Tam da bahsettiğimiz. 'Ben akademisyenleri kan banyosunda yıkayacağım'. Hangi partiyse, sadece AK Parti ile ilişkisi yok ki. CHP'li Gürsel Tekin'in attığı tweeti sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Bütün bunların tamamı organize suç mensuplarının birtakım yerel zafiyetlerden istifade ederek meşruiyet sağlamalarıdır.

Peker'e ne zaman koruma verildi?

16 Ocak 2015. DHKP/C'nin Sedat Peker'e, ilgili kişiye tehdit. 26 Ocak 2015 'ben koruma istemiyorum', daha sonra 'ben istiyorum' diyor. Tekrar komisyon toplanıyor, istihbarat ve terör biraraya geliyor ve kendisine koruma veriliyor. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, Terörden sorumlu da zannediyorum Mustafa Çalışkan. Şimdi şu adam, Nurettin Demir. Biz nelerle uğraşıyoruz. Nurettin Demir Kadıköy eski ilçe emniyet müdürü. Kardeşi Nurten Demir, 1992'de DHKP/C'den öldürdü, diğer kardeşi DHKP/C ile iltisaklı. Sanal tehditle, kurgu bir tehditle, ben İçişleri Bakanıyım. İstanbul'da her dönem kimlere koruma verildiğini bilemeyebilirim. Yakın koruma, tehditlere yönelik korumalar, il emniyet tehditleri belirler. Bu riskli bir iştir. Benim dönemimde koruma 5 bine düştü. Bunun yüzde 40'ı da hakim ve savcılardır.

Bataklık Operasyonu nasıl başladı?

Nurettin Demir 93-99 DHKP/C. 2015'de Kadıköy İlçe Emniyet müdürü kardeşinden kalan DHKP/C mirasıyla kurgu üretir. Silsile-i meratip böyle başlamış. Bu kişi FETÖ'den ceza yemiş. Kadıköy'de herkes bilir ki bir kişi bunun aleyhinde bir şey söylesin. Ben bir önceki Kadıköy İlçe Emniyet Müdürünü görevden aldım. Sorumluluk bana mı ait? Hayır. Benim telefonum 27 yıldır aynı. Bataklık Operasyonu'nun ilk ihbarı şahsıma geldi. İstihbarat, terördeki arkadaşlar bilir ki, benim ihbar hattım geniştir. Operasyon doğru çıktı ve Bataklık Operasyonu başladı.

Metin Külünk hakkındaki iddialar

Bu konuyla ilgili herhangi bilgim yok. Ben her kriminal olayı biliyor değilim. Kaçmam da, söylerim. Organize suç örgütü mensupları her yere sızıp veya hırsızlar. Benim adımı kullanan en az 30 kişi hapse girdi. Hakikaten bir kısmı geçmişte tanıyor. Kimiyle siyasette, kimiyle başka bir yoldan. Rize'de çay kaçakçılığından dolayı adam öldürüyor. Öldüren bunlar. Mahkeme toplanıyor. Olay ortadan kalkıyor. 1998-2000. Meselenin nasıl devletin içine sirayet ettiğine anlatmak için ifade etmeye çalışıyorum. Ben bu ülkenin evladıyım. Bugün İçişleri Bakanıyım, yarın değilim. Ben bunları ifade etmezsem sorumlu hissederim kendimi.

AK Parti-Sedat Peker ilişkisi

AK Parti örgütleriyle Sedat Peker arasında bir ilişki var demeyi kabul etmem. Bir organize suç örgütü liderinin ipe sapa gelmez iddiaları kabul edersek İçişleri Bakanı'nı da yargılarız. Ben DYP'de siyaset yaptım. Binlerce insanla, yüz binlerce insanla diyaloğum oldu. İlçe başkanlığı yaptım, 5 yıl Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı yaptım, yaşım 25'di. Hayatta bir kara leke olsun yemin ediyorum ki, milletin yüzüne çıkmayacağım. Bir tek finanse eden birisi olsun milletin yüzüne çıkmayacağım. Herkes iş yerimin nerede olduğunu bilirdi. Biz şeffaf olmaz isek milletimizin kılıcını sallayamayız. Kendi kılıcımızı sallarsak kirli ilişkiler içinde olur. Binlerce insan biz kazanınca yanımızda. Erdal Aras netice itibariyle partimizin adayı. Bir kişi birisiyle ilişki kurdu diye onun tamamını o günkü DYP, bugünkü AK Parti'ye teşmil etmek kadar zavallı ve zayıflık var mıdır? Ayıptır.

"Bylock konuşmalarını biliyoruz"

-15 Temmuz'da ABD'nin, FETÖ'nün bize yaptıklarına karşı attığımız adımlardır. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde bu tip olaylara müsaade etmeyiz.

Bu suç örgütü lideri Türkiye Cumhuriyeti devletinden özür dileyeceke, adalete teslim olacak, kuzu kuzu cezaevine girecek, cezasını çekecek.

-Bir taraftan Fethullah Gülen'e methiyeler dizeceksin... Bu yakayı kurtaramayacak. ByLock konuşmalarında nelerin geçtiğini, onun için nelerin ifade edildiğini tek tek biliyoruz.