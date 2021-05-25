Şamil Tayyar'dan bomba Sedat Peker çıkışı! Deniz Baykal kaseti gibi Cumhurbaşkanı çıkmaz

Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan flaş çıkış... Tayyar, " Baykal videosundan genel başkan çıkarmış olabilirsiniz ama Peker videosundan Cumhurbaşkanı çıkmaz" dedi.

Abone ol

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgili çarpıcı açıklama. Peker'in açıklamalarının hedefinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapmak olduğunu savunan Şamil Tayyar, Deniz Baykal'ı CHP Genel Başkanlığı koltuğundan indiren kasetlere gönderme yaptı.

Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tartışmaları özetleyip noktayı koyalım. Baykal videosundan genel başkan çıkarmış olabilirsiniz ama Peker videosundan Cumhurbaşkanı çıkmaz. Hadi dağılın." ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar önceki gün de, "Satrançta oyun Şah’ın üzerine kurulur. Velhasıl, hiçbir bakan nihai hedef değildir. Sözüm, küçük hesap peşinde koşanlara. Kalbi mühürlü olanlara söz fayda etmez zaten. Zaman sevdamıza gebe, asla bükülme. Elbet bu yol düze çıkar, sakın dökülme." uyarısı yapmıştı.