Mehmet Ağar'ın marina işi doğru değil! Süleyman Soylu açıkça söyledi

Mehmet Ağar'ın Yalıkavak'taki marinayı işlettiği ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk TV canlı yayınında açık açık söyledi "Ben olsam 48 saat içinde ayrılırım.

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Sedat Peker Youtube'dan yaptığı son açıklamalarda Mehmet Ağar'ın Yalıkavak'taki marinayı İş insanı Mübariz Mansimov'u tehdit ederek aldığını iddia etmişti. Mehmet Ağar da "Ben olmasam marinaya mafya çökecekti' karşılığını vermişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Habertürk TV canlı yayınında Mehmet Ağar'ın marina işi sorulunca şöyle dedi:

-"Sayın Ağar'ın marinada görev alması doğru mu? 48 saat içinde ben olsam ayrılırım. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Bu tip insanlar bir yerde bulunduğu zaman bunları bu meselenin üzerinden yormak kolaydır. Benim bir sigorta şirketim var. Benim hayatta sevdiğim işlerden bir tanesi. Küçük bir odam var. O yazıcının sigorta poliçesini kesmesi hoşuma gider. Çoluk çocuğumla namusumla para kazanıyorum.

-MİT Müsteşar Yarımcılığı yapan insanların konuşmalarının devlet adabına aykırı olduğunu söylüyorum. Devlette bir dönem hizmet eden insanların organize suç örgütlerinde iş takibi yapmalarının yanlış olduğunu söylüyorum, ben de müsaade etmiyorum zaten, bu kadar basit. Hukuk bana ne diyorsa hukukun gereğini yerine getirmekle mükellefim.