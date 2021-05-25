BIST 1.452
DOLAR 8,40
EURO 10,27
ALTIN 505,95
HABER /  DÜNYA

ABD'de 8 aylık bebeğe iki doz Kovid-19 aşısı yapıldı

ABD'nin New York eyaletinde, iki doz Pfizer-BionTech aşısı uygulanan 8 aylık bebek Enzo Mincolla, "dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı vurulan en küçük insan" unvanını aldı.

Abone ol

Baldwinsville şehrinde yaşayan Mincolla'ya ailesinin onayıyla, eyalet üniversitesinin sürdürdüğü klinik deneyler kapsamında Kovid-19 aşısı uygulandı.

Anne ve babasının doktor olduğu belirtilen Mincolla'nın aşıya karşı herhangi bir reaksiyon göstermediği ve sağlık durumunun normal olduğu kaydedildi.

"Hiç tereddüt yaşamadık"

Baba Mike Mincello, çocuğuna Kovid-19 aşısı yapılmasıyla ilgili, "Aşının birinci aşama denemelerinden bu yana bilimi çok yakından takip ediyorum, hiç tereddüt yaşamadık." diye konuştu.

Anne Marissa Mincolla da, aşının güvenliği konusunda diğer ailelere örnek olmayı umduklarını kaydederek, "Enzo diğer çocukların aşı olmasının önünü açacağı için gerçekten heyecanlıyım, bu bir onurdur." ifadelerini paylaştı.

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech'le 25 Mart'ta yapığı açıklamada, 6 ay ile 11 yaş aralığındakilere Kovid-19 aşısı denemelerine başlandığını duyurmuştu.

Açıklamada aşının, 1. ve 2. faz denemelerde, güvenlik için 10, 20 ve 30 mikrogram halinde 144 katılımcı üzerinde uygulanacağı, 3. faz denemelerde ise 4 bin 500 kişi üzerinde aşının tolere edilebilirliği ve bağışıklık sistemine tepkisinin test edileceği bildirilmişti.

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna da, 16 Mart'ta, salgında kitle bağışıklığı için 6 ay ile 11 yaş arasında Kovid-19 aşı çalışmasına başladığını duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı
Afyonkarahisar'da karısıyla ilişkisi olduğundan şüphelendi kişiyle yolda karşılaştı sonrası korkunç
 İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı
Sedat Peker'in kaç çocuğu var? Sedat Peker'in bilinmeyen ilk eşi ve çocukları
Eyüp'te 3 katlı binanın çatı katında yangın: Mahsur kalan vatandaşlar son anda kurtarıldı
Japonya'da Kovid-19'u 'önemsiz' gören başbakan danışmanı istifa etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : Sedat Peker kuzu kuzu gelip cezaevine girecek
Sedat Peker'in FG plakalı aracı! Süleyman Soylu gösterdi eşi Özge Peker'in üstüne
Süleyman Soylu'ya istifa sorusu? İşte cevabı
Mehmet Ağar'ın marina işi doğru değil! Süleyman Soylu açıkça söyledi
Yorumlar