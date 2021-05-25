Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla görevden alındı, yerine Prof. Dr. Semih Tümen atandı.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı. Özbaş'ın görevden alınmasıyla yerine Prof. Dr. Semih Tümen atandı.

Yayımlanan kararda "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcısı Oğuzhan Özbaş 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkes Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Semih Tümen atanmıştır" denildi.

Oğuzhan Özbaş kimdir?

1971 yılında doğan Oğuzhan Özbaş, 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden üçüncülükle mezun oldu. Sonrasında eğitim hayatına Amerika’da devam eden Özbaş, 1995 yılında Carnegie Mellon University (CMU) Graduate School of Industrial Administration’da Endüstriyel Yönetim Yüksek Lisans programını birincilikle tamamladı. Uluslararası otomotiv şirketi Ford Motor Company’de iş hayatına başlayan Özbaş, 1998 yılına kadar Detroit ve Londra’da, şirketin hazinesinde küresel finansman ve vergi planlaması, değerleme, iş geliştirme, risk ve portföy yönetimi gibi çeşitli görevler aldı. 1998-2002 yılları arasında Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan School of Management’ta Finansal Ekonomi üzerine Doktorasını aldı. Bu süre zarfında finansal ekonomi alanında isim yapmış araştırmacılarla birlikte çalışan Özbaş, 2002 yılında araştırmacı öğretim üyesi olarak University of Southern California (USC) Marshall School of Business’a katıldı. Orada lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde dersler verdi. Finans ve İşletme Ekonomisi Bölümünün doktora programını yönetti. Kurumsal finans, reel yatırım, kaynak dağılımı ve aktarımı, sermaye piyasası düzenlemesi ve iktisadi organizasyon teorisi alanlarında bilimsel araştırmalar yaptı. Konuşmacı olarak birçok seminer ve konferansta bulunan Özbaş’ın araştırma makaleleri dünyanın ileri gelen finans ve ekonomi dalındaki akademik yayınlarında basıldı ve atıf aldı.

Prof. Dr. Semih Tümen kimdir?

Prof. Dr. Semih Tümen 2018 yılından itibaren TED Üniversitesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda TEDÜ İktisat Bölümü Başkanlığı ve PLOS ONE dergisinin Akademik Editörlüğünün yanı sıra Institute of Labor Economics (IZA), Global Labor Organization (GLO), Economic Research Forum (ERF) ve Households in Conflict Network (HiCN) platformlarında bilim kurulu üyeliği ve Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı İnsan kaynakları Ofisi Danışmanlığı görevlerini yürütmektedir.

Lisans derecesini 2000 yılında ODTÜ İktisat Bölümü’nden aldıktan sonra 2006 yılında London School of Economics’te Ekonometri ve Matematiksel İktisat alanında yüksek lisans, 2012 yılında da University of Chicago’da İktisat alanında doktora derecelerini almıştır.

TED Üniversitesi’nden önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü, Araştırma ve Para Politikası Genel Müdür Yardımcısı, Ekonomist ve diğer unvanlarda 2002 yılından itibaren görev yapmıştır. Central Bank Review dergisi baş editörlüğü ile TCMB Çalışma Tebliği ve TCMB Ekonomi Notları serilerinin editörlüğünü yürütmüştür. TCMB’de çalıştığı dönemde ODTÜ, Bilkent Üniversitesi ve TOBB-ETÜ’de yarı zamanlı öğretim üyeliği de yapmış; Mikroeokonometri, İşgücü İktisadı, Eğitim İktisadı ve Kalkınma İktisadı alanlarında lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermiştir.