BIST 1.452
DOLAR 8,40
EURO 10,27
ALTIN 505,95
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adıyaman'da ‘Ne bakıyorsun’ kavgası kanlı bitti: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ‘Ne bakıyorsun’ kavgasında 2 kişi yaralandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan oğlunu kurtarmak isteyen babaya, şahıslar araçlarıyla çarparak hızla kaçtı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yeni mahalle Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yürüyen bir grup şahıs, yanlarından geçen Hacı Cem Şeker’e, ‘Ne bakıyorsun’ bahanesiyle tartışmaya başladı.

Gurup ile tartışmaya başlayan Hacı Cem Şeker, aniden gurubun bıçaklı saldırısına uğradı. Oğlunun bıçaklandığını gören Hacı Cem Şeker’in babası Hüseyin Şeker, oğlunu kurtarmak istedi.

Sokak ortasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıkları gencin babasını gören şahıslar plakası belirlenemeyen araçlarına binerek kaçmaya çalıştı. Şahıslar, oğlunun yanına doğru koşarak gelen Hüseyin Şeker’e de araçlarıyla çarpıp yaraladıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Kanlar içerisinde yere yığılan baba ve oğul, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışan ve daha sonra araçlarıyla kaçan kimliği belirsiz şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Eyüp'te 3 katlı binanın çatı katında yangın: Mahsur kalan vatandaşlar son anda kurtarıldı
Japonya'da Kovid-19'u 'önemsiz' gören başbakan danışmanı istifa etti
Sedat Peker'in FG plakalı aracı! Süleyman Soylu gösterdi eşi Özge Peker'in üstüne
Süleyman Soylu'ya istifa sorusu? İşte cevabı
Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 65 bin 684 doz oldu
Bunu ilk kez duyacaksınız! Süleyman Soylu'dan Ahmet Davutoğlu'na şok suçlama
Malezya'da metro trenleri çarpıştı 213 yaralı
Süleyman Soylu : Sedat Peker bir kıza tecavüz etti kanıtları var
Kayseri'de 2 gündür aranan kişi ölü olarak bulundu
Youtube'de Süleyman Soylu rekoru!
Yorumlar 1 yorum