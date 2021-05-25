BIST 1.452
DOLAR 8,40
EURO 10,27
ALTIN 505,95

İstanbul ve Ankara merkezli Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu: çok sayıda gözaltı var

Demirören Haber Ajansı
İstanbul ve Ankara merkezli Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu: çok sayıda gözaltı var

İstanbul ve Ankara merkezli 81 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul ve Ankara merkezli Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu: çok sayıda gözaltı var

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Beyoğlu ilçelerinde daha önceden tespit edilmiş adreslere eş zamanlı baskın yaptı. 

18
İstanbul ve Ankara merkezli Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu: çok sayıda gözaltı var

Sabah saat 06.00 sıralarında başlayan operasyonda uyuşturucu satıcıları hedef alındı. Özel Harekat ekipleri de operasyona destek verdi. 

28
İstanbul ve Ankara merkezli Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu: çok sayıda gözaltı var

Bayrampaşa'da bir adrese yapılan operasyonda polis köpeğiyle arama yapıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan polisler adresi drone uçurarak havadan takibe aldı. 

38
İstanbul ve Ankara merkezli Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu: çok sayıda gözaltı var

Operasyon kapsamında gözaltına alınan çok sayıda şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürdü.

48