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Bakan Derya Yanık duyurdu! Ayvalık'taki fırtınadan zarar gören vatandaşlar için SYDV'ye kaynak aktarıldı

AYVALIK'ta etkili olan fırtınada zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) 436 bin lira kaynak aktarıldı.

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 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtınada zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) 436 bin lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"21 Mayıs 2021 tarihinde, Balıkesir Ayvalık'ta meydana gelen fırtınada zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçları için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 436 bin lira kaynak aktardık. Acil ihtiyaçların karşılanması için çalışmalarımızı hassasiyetle yürütüyoruz."

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