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Ankara'da eğlence kulüplerine gece baskını! Ceza yağdı

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'da koronavirüs tedbirlerine rağmen gece faaliyetini sürdürdüğü belirlenen eğlence merkezi sahiplerine ve müşterilere para cezası uygulandı. Denetimde bir otelin üst katının da eğlence kulübüne dönüştürüldüğü belirlendi.

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Başkent'te polis ekipleri, koronavirüs tedbirlerine rağmen gece faaliyetini sürdüren eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir pavyonun açık olduğu ve içeride müşterilerin bulunduğu belirlendi.

Konsomatris de çalıştırıldığı belirlenen pavyonda işletme sahibi ve müşterilere koronavirüs tedbirlerini ihlal etmek, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamaktan para cezası uygulandı.

Denetimlerde bir otelin üst kısmında bulunan kafeteryanın ise eğlence kulübüne dönüştürüldüğü belirlendi. Otelin üst katında pavyon eğlencesi düzenleyen iş yeri sahibi ile müşterilere de aynı şekilde koronavirüs tedbirlerini ihlal, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan para cezası uygulandı.

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