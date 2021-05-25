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Annesinin kafasını kesip tencerede saklamıştı! Cani kadın adliyeye sevk edildi

İSTANBUL Küçükçekmece'de bıçaklayarak öldürdüğü annesi Sevilay Palabıyık'ın (67) satırla kestiği kafasını tencerede saklayan Tuğçe Sayın (35), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Küçükçekmece Halkalı Bezirganbahçe'deki sitede yaşanan evlat dehşeti, polise gelen kavga ihbarıyla ortaya çıktı. Adrese giden polise Medine Çakatay'ın komşusu Sevilay Palabıyık'a ulaşamadığını bildirmesi üzerine cinayeti itiraf eden Tuğçe Sayın'ın annesini bıçaklayarak öldürüp, satırla kafasını kestiği ve  tencereye koyduğu belirlendi.

Annesinin sol bacaklarındaki etleri de sıyırıp bir kovaya koyduğu saptanan Tuğçe Sayın, gözaltına alındı. 

Sayın, Küçükçekmece Kanarya Polis Merkezi'ndeki sorgusunun ardından Tuğçe Sayın, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

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