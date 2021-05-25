DSÖ Direktörü 'bu evrimsel kesinlik' dedi gelecekteki felaketi duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsün ardından daha bulaşıcı ve ölümcül bir salgının ortaya çıkabileceğini ve bunun 'evrimsel kesinlikte' olduğu uyarısında bulundu.

Abone ol

DSÖ'nün en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) 74'üncüsü İsviçre'nin Cenevre kentinde video konferans yöntemiyle devam ediyor.

Genel Direktör Ghebreyesus, DSA'da yaptığı konuşmada, Kovid-19 aşılarının adaletsiz dağılımını eleştirdi, halkının büyük kısmını aşılayan ülkelere ve aşı üreticilerine çağrı yaptı.

Tüm aşıların yüzde 75'inden fazlasının sadece 10 ülkede uygulandığına dikkati çeken Ghebreyesus, "Bunu söylemenin diplomatik bir yolu yok, (çünkü) dünyadaki aşıların çoğunu yapan ve satın alan küçük bir grup ülke, dünyanın geri kalanının kaderini kontrol ediyor." ifadelerini kullandı.

"Evrimsel bir kesinlik"

"Hiç kuşkunuz olmasın, bu dünyanın salgın tehdidiyle son karşılaşması olmayacak" diyen Ghebreyesus, "Bundan daha bulaşıcı ve daha ölümcül olma potansiyeline sahip başka bir virüsün olacağı evrimsel bir kesinliktir" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Ghebreyesus, dünyanın koronavirüs karşısında hala 'kırılgan bir durumda olduğunu' söylese de, küresel koronavirüs vakaları ve bildirilen ölüm sayısının art arda üç hafta boyunca azaldığına dikkat çekti.

DSÖ, Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonunca (CEPI) yürütülen ortak girişimle, 2021'de orta ve düşük gelirli 92 ülkeye 1,3 milyar doz Kovid-19 aşısı dağıtılmasını planlamıştı.

DSÖ'den 11 Mart'ta yapılan açıklamada ise COVAX kapsamında mayıs ayına kadar 237 milyon Kovid-19 aşısı sevk edilmesinin beklendiği duyurulmuştu.