Çamlıca Kulesi cumartesi günü hizmete açılacak! Açılışa Erdoğan da katılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, aynı anda 100'den fazla yayın kuruluşuna hizmet veren Çamlıca Kulesi'nin, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacağını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'un güzel siluetini anten çöplüğünden kurtararak aynı anda 100'den fazla yayın kuruluşuna hizmet vermeye başlayan ve 369 metrelik kule yüksekliğiyle kentin en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi'nin, 29 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle hizmete açılacağı belirtildi.

30 bin 150 metrekare alan üzerinde kurulu olan Çamlıca Kulesi'nin eylül 2020 itibarıyla yayıncılık hizmeti vermeye başladığı ve dünyada ilk kez 100 radyo yayınının birbirlerinin güçlerini kesmeden, frekansları karışmadan yayın yapabildiği ifade edildi.

Açıklamada, Çamlıca Kulesi ile Çamlıca Tepesi'nde dağınık halde bulunan onlarca antenin söküldüğü ve tüm hizmetlerin tek kulede toplandığına vurgu yapılarak, böylece çevre ve insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahip olan elektromanyetik ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırıldığı kaydedildi.

Çamlıca'nın ayrıca konumu itibariyle İstanbul'un en güzel yerlerinden biri olduğuna dikkat çekilerek, Çamlıca Kulesi'nin hediyelik eşya mağazaları, kafeteryaları, restoranları ve eşsiz manzaraya hâkim seyir terasları ile kısa vadede Türkiye ekonomisine ve turizmine katkı sağlayacak bir cazibe merkezi olacağı belirtildi.

Öte yandan yayıncılık alanında sunulan altyapı hizmetleri ve çevre dostu operasyonlarla Türkiye'nin iletişim ve yayıncılık faaliyetlerinin dünya standartlarına taşınacağı ve 'tek verici tesis' modeline geçileceği ifade edilerek, böylece şehirlerdeki çevre ve görüntü kirliliğinin de önüne geçileceği bildirildi.