Ekrem İmamoğlu'na protestoda arbede: Parkımızı vermiyoruz

EYÜPSULTAN'da kentsel dönüşüm projesi temel atma törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir grup mahalleli tarafından protesto edildi. Protestocu grup, İmamoğlu'nun konvoyundaki araçlara vurdu.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Yeşilpınar Dönüşüm Projesi'nin temel atma törenine katıldı. İmamoğlu, törenin ardından alandan ayrılırken bir grup mahalleli tarafından protesto edildi. Proje alanı içinde kalan parkın yıkılmasını istemediklerini belirten grup, İmamoğlu'nun makam aracını durdurmak istedi.

Ayşe Topçu adlı kadın düşerek yaralandı

Polisin uzaklaştırmak istediği protestocular önce İmamoğlu'nun koruma aracına ardından da makam aracına vurdu. Yaşanan arbede sırasında koruma aracını durdurmak isteyen Ayşe Topçu adlı kadın düşerek yaralandı. Polis protestocu grubu uzaklaştırarak yolu açtı. Ekrem İmamoğlu'nun içinde bulunduğu minibüs ve koruma araçları sokaktan uzaklaştı.

"Parkımızı vermiyoruz"

Yeşil alan ve parkın yıkılacak olmasına tepki gösterdikleri belirten Koray Akın, "Başkanım biliyoruz sizde yeşili seviyorsunuz ama bizim parkımızın içine kocaman bir site yapılıyor. Bizim sadece talebimiz. İsterseniz buraya gökdelen dikin hiç bir sıkıntı yok. Sadece burası deprem toplanma alanı. Siz gelmeden bir gün önce toplanma alanı tabelasını kaldırdılar. Parkı dörde bölmüşler. Deprem olduğu zaman biz sitenin içinde mi toplanacağız. Biz sadece sizinle çay içmek istedik" diye konuştu.

''Hiçbir yeşil alanın kaybolmasına izin vermeyeceğiz''

İmamoğlu, protestocu grubun iddialarına törende cevap vermişti. İmamoğlu, "Burada yeşil alanına da önemsiyoruz. Hiçbir yeşil alanın kaybolmasına izin vermeyeceğiz. Bazı vatandaşlarımızın kaygıları olabilir. Bu kaygılar üzerinden başka cümleler yada tavırlar geliştirmek isteyen olabilir. Burada hiç bir parkın yok oluşunu sağlamayız. Tam aksine pırıl pırıl parkları var edeceğiz proje ile" ifadesini kullandı. İmamoğlu, "Bu, kıymetli ve değerli bir iştir. Bu işin sonunda, burada mutsuz olacak hiç kimse yoktur. Eyüpsultan Mahallesi'nde oturan vatandaşlarımız için de örnek bir iş olacak" dedi.

''Arkadaşlarım, sabırla süreç yönetmiştir''

İmamoğlu, "Burada, 192 bağımsız birim ve 159 hak sahibi bulunan sürece gerçekçi, somut bir çözüm bulunulmuştur. Adil olunmuştur, şeffaf olunmuştur, katılımcı bir süreç yönetilmiştir ve yüzde 100 ikna sağlanarak, insanlarımızın imzasıyla süreç yönetilmiştir. Bu, çok değerli. Yüzde 100 elde edilene kadar da arkadaşlarım, sabırla süreç yönetmiştir. Bu da bizim, vatandaşımızın bu sürecine dair ne kadar değerli bir bakışla yol gördüğümüzün ispatıdır. Farklı çıkar grupları olacak. 'Çıkar grubu' veya 'kötü niyet' derken, burun partisi de yok; onu da söyleyeyim. O parti, bu parti, şu parti… Benim dilim, bu konuda net. Yani, 'Benim partinden, koruyayım' veya 'Başka parti de var, söveyim, işte döveyim' öyle bir anlayışım yok benim. Kötü, kötüdür; iyi, iyidir. O bakımdan, o çıkar gruplarına hiç fırsat vermedim. Vermeyeceğiz de. Bu konuda taviz yok" dedi.

"Müşterek bir seferberlik ile çözülebilir"

Ekrem İmamoğlu, "Geçmişte hiçbir şey yapılmamıştır, denebilir mi? Mümkün değil; çok şey yapılmıştır. İyi niyetle iyi şeyler yapılmak istenmiştir. Ama bakınız, 1999 yılı depreminden bugüne, yaklaşık 20 yılda, İstanbul'da kentsel dönüşüm için yapılan hızla hareket edersek, İstanbul'un dönüşümünü 100 yılda bitiremeyiz. Bunu ben söylemiyorum, sayılar söylüyor. Bu olmaz, bu iş bizi yorar. Onun için bu sürecin çözüme kavuşması, müşterek bir seferberlik ile çözülebilir. Vatandaş işin içinde olacak. İş hayatı, işin içinde olacak. İnşaat sektörü, finans sektörü işin içinde olacak. Ülkenin ekonomik değerleri buna müsait olacak; faizi, enflasyonu… Bu kapsamda tabii ki ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi, bakanlık devrede olacak. Gerektiğinde makul sübvansiyonlar olabilir. Ama bu iş böyle yapılırsa, bize göre 15 ila 20 yıl içerisinde İstanbul'da muazzam bir dönüşüm elde edilir" diye konuştu.

"Hayırlı olsun"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise, "Kentsel dönüşümler, riskli bir konu. İstanbul'un, 99 depremi öncesi binalarının tamamını dönüştürmesi lazım. Bunu da yerinde yapması lazım. Çocukların kendi okullarından, komşularından, arkadaşlarından ayrılmadan büyümeleri lazım. Çünkü mahallelerin ve sokakların tarihi var İstanbul'da. Her birisini ayrı bir yapısı var, hikayesi var. O hikayeler yok oluyor öbür türlü yapılınca. O yüzden burada olması, buradaki 192 vatandaşımızın, komşularımızın tekrar geri gelecek olması güzel bir şey. Başlangıcındaki sıkıntılar bitecek inşallah. Onların unutulur. Herkes anahtarı aldığı gün, çok daha güzel bir yapıya dönüşür diye umut ediyoruz. Herkese emeği için saygılar sunuyorum. Yeşilpınar'a hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.