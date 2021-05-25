Fenerbahçe'de tarihi neşter! 13 isimle yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de ilk 11’in omurgasını oluşturacak 7 isim belirlendi. Gustavo dahil 13 futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor.

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Fenerbahçe’de yeni sezon için kadro planlamasının detayları ortaya çıktı. İskelet kadroda kalede Altay, savunmada Szalai, orta alanda Mesut Özil, İrfan Can, Pelkas, Ozan, forvet hattında da Valencia direkt ilk 11'in içinde yer alacak isimler olarak öne çıkıyor. İlk 11'de 7 ismin yeri garanti olacak.

Sözcü gazetesinin haberine göre; sarı-lacivertliler, kadroda yer alan 13 futbolcuyla da yollarını ayırıp kalabalık kadroyu azaltacak ve gereken takviyeleri yapacak. Emre Belözoğlu ve birkaç futbolcu ile kulüpte görüşme gerçekleştiren Başkan Ali Koç, Arjantinli futbolcu Jose Sosa’yı da İstanbul’a davet etti.

Sosa tatilini yarıda kesti geldi

Bodrum’da tatilini sürdüren 35 yaşındaki orta saha, Başkan Ali Koç’un acil çağrısıyla tatilini yarıda bırakıp İstanbul’a geldi. Başkan Koç’un, Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sosa ile aldığı ücret ve takımdaki geleceği konusunda görüşme gerçekleştirdi. Ali Koç’un önümüzdeki günlerde yapacağı basın toplantısında Sosa ile ilgili açıklamalarda bulunması bekleniyor.