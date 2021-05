Velentin Rosier'den Beşiktaş ve transfer açıklaması

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda kilit rol oynayan isimlerden Valentin Rosier, Fransız basınını açıklamalar yaptı. Rosier, şampiyonluğunu anlatırken, transfer için de hayalinin Premier Lig olduğunu söyledi.

Beşiktaş'a transfer olduğu zaman 14. sırada olduklarını ve o dönemde şampiyon olabileceklerini düşünmediğini söyleyen Rosier, "Takım olarak yavaş yavaş yükselmeye başladık ve kendime de sonuna kadar gidebileceğimizi söylemeye başladım. Takım olarak gerçekten çok iyi bir havaya sahibiz, çok iyi anlaşıyoruz. Çok iyi maçlar çıkarttık ancak daha sonra kaybetmemiz gereken maçları kaybettik. Bizim kaybetmemiz Fenerbahçe ve Galatasaray'a da umut verdi" dedi.

'Fenerbahçe'nin Sivasspor'u yendiğini düşündüm; ağladım'

"Sezon boyunca verdiğimiz mücadele ile şampiyon olmayı sonuna kadar hak ettik; şampiyon olmak inanılmaz bir duygu" diyen Fransız oyuncu şöyle devam etti, "Karagümrük'e karşı kendi sahamızda şok bir yenilgi aldık ve aynı anda oynanan maçta da Fenerbahçe'nin Sivasspor'u yendiğini düşündüm; ağladım. Eğer durum benim düşündüğüm gibi olsaydı; Fenerbahçe şampiyon olurdu. Neyse ki Fenerbahçe de kaybetti.

Dürüst olmak gerekirse Türkiye Kupası'nı kazanma şansımızın Süper Lig'i kazanma şansımızdan daha fazla olduğunu düşündüm. Bundan dolayı da Türkiye Kupası'nı kazanmamız benim için sürpriz değil. Beşiktaş, her iki kupayı da kazanmayalı 12 yış olmuştu ve biz, büyük bir başarıya imza attık. Bu bir çılgınlık. Türkiye Kupası final maçına çıkmadan önce hala Süper Lig şampiyonluğunu kutluyorduk, büyük bir coşku içerisindeydik ve antrenman yapmadan final maçına çıktık. Taraftarımız sürekli bizimle beraberdi, otelin önünde bize destek verdiler. Taraftarımız, benim adımı haykırıyordu ve bu durumun nasıl bir his olduğunu anlatamam."

Saha içerisinde ve saha dışarısında numara yapmadığını kaydeden Rosier, "Her şeyimi veriyorum ve takım arkadaşlarım, taraftarlar için savaşıyorum. Ben bir savunma oyuncusuyum ve darbe almak, darbeli oynamak, saha içerisinde çatışmaya girmek benim işim" diye konuştu.

'Beşiktaş ile sözleşme imzalayamazsam...'

Bonservisinin olduğu Sporting'e dönüp dönmeme korusunda ise Valentin Rosier, "Lizbon Teknik Direktörü Ruben Amorim, çok iyi bir antrenör. Ancak onun planlarında olduğumu düşünmüyorum açıkçası. Bu sezon şampiyon oldular ve birbirini çok iyi tamamlayan bir kadroya sahipler. Henüz Ruben Amorim ile veya başka bir Sporting'li yetkiliyle konuşmadım. Beşiktaş ile sözleşme imzalayamazsam veya başka bir kulübe transfer olamazsam Sporting'e geri dönerim" ifadelerini kullandı.

"Başka bir Türk kulübüne imza atmayı düşünemiyorum"

İsmi Fenerbahçe ile de anılan 24 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'de büyük bir kulüpten bir diğerine transfer olmak bugünlerde daha normal hale geldi. Birçok oyuncu bir İstanbul kulübünden diğerine transfer oluyor. Ancak ben farklı bir zihniyetle büyüdüm. Başka bir Türk kulübüne imza atarsam Beşiktaş'a, Beşiktaş taraftarlarına ihanet etmişim gibi hissederim. Başka bir Türk kulübüne imza atmayı düşünemiyorum bile. Çünkü Beşiktaş'ı ve Beşiktaş taraftarlarını çok seviyorum" açıklamasını yaptı.

'Hayalim Premier Lig'

Hayalinin İngiltere Premier Ligi'nde oynamak olduğunu kaydeden Rosier, "Her zaman söylediğim gibi benim hayalim Premier Lig'de oynamak. Bence dünyanın en iyi ligi. Başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir yoğunluk var. Her takımda büyük oyuncular var. Bana göre İngiltere'de iyi oynayabildiysen her yerde oynayabilirsin. Ancak evet bir kulüpte istikrarlı bir biçimde uzun süre kalmak istiyorum" diye konuştu.