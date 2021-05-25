Real Madrid, Luka Modric ile nikah tazeledi

La Liga ekiplerinden Real Madrid, tecrübeli yıldızı Luka Modric'in sözleşmesini uzattı.

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İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Hırvat futbolcu Luka Modric ile olan sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı.

Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, Modric'in sözleşmesinin yenilendiği ve tarafların 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli sözleşmeye imza attığı duyuruldu.

Modric de Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en iyi takımının formasını giymeye devam etmekten gururlu ve mutluyum." diye yazdı.

İspanyol kulübünde 2012 yılından bu yana forma giyen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Modric, geçen sezon 48 maçta (35 lig, 12 Şampiyonlar Ligi, 1 Kral Kupası) oynadı.