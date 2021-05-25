İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür geldi. Soylu, Bahçeli'nin bugün MHP Grup toplantısındaki sözleri nedeniyle 'müteşekkir' olduğunu söyledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugünkü MHP Grup toplantısındaki sözleri nedeniyle MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Bahçeli, Sedat Peker'in iddialarına sert çıkmış, muhalefet partilerine de yüklenmişti. Bakan Soylu sosyal meda mesajında şunları dile getirdi:

"Devlet-i Ebed Müddet" anlayışının Cumhur İttifakı'nda vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr.Devlet Bahçeli'ye, Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz."