Habertürk moderatörü Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı! Birlikte hiç fotoğrafları yok
Süleyman Soylu'nun katıldığı canlı yayındaki moderatörlüğü nedeniyle eleştirilen Habertürk sunucusu Kübra Par'ın, Ahmet Hakan'ın yengesi olduğu ortaya çıktı. Kübra Par, Ahmet Hakan'ın kardeşi ile evlişmiş. Ancak hiç birlikte fotoğrafları yok...
Dün akşam Süleyman Soylu'nun konuk olduğu programın moderatörlüğünü yapan Habertürk sunucusu Kübra Par'ın özel hayatı merak konusu oldu. Twitter'de kısa sürede trend topic (TT) olan Kübra Par'ın, Hürriyet gazetesi yayın yönetmeni Ahmet Hakan'ın yengesi olduğu ortaya çıktı. Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yönetmen kardeşi Mahmut Fazıl Coşkun ile evliymiş.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Habertürk TV'de Kübra Par moderatörlüğünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Program kısa sürede Twitter'da trend olurken Kübra Par'ın kim olduğu ve özel hayatı da merak edilen konular arasında yer aldı.
Gerçek adını duyunca şaşıracaksınız...
Gerçek adı Kübra Parmaksızoğlu Coşkun olan sunucu, gazete röportajlarında ve televizyonda Kübra Par adını kullanıyor.
1984 yılında Erzincan'da dünyaya gelen Par, 2007 senesinde Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı.