Habertürk moderatörü Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yengesi çıktı! Birlikte hiç fotoğrafları yok

Dün akşam Süleyman Soylu'nun konuk olduğu programın moderatörlüğünü yapan Habertürk sunucusu Kübra Par'ın özel hayatı merak konusu oldu. Twitter'de kısa sürede trend topic (TT) olan Kübra Par'ın, Hürriyet gazetesi yayın yönetmeni Ahmet Hakan'ın yengesi olduğu ortaya çıktı. Kübra Par, Ahmet Hakan'ın yönetmen kardeşi Mahmut Fazıl Coşkun ile evliymiş.