Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li şirketlerle görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin üst düzey yöneticileriyle video konferans görüşmesi yapacak. Erdoğan, Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile 14 Haziran'daki NATO zirvesinde ilk kez bir araya gelecek. O kritik görüşme öncesinde gözler çarşamba gününe çevrildi.

Erdoğan yarın 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin yöneticisiyle görüşecek.

Türkiye'deki yatırım fırsatları

Görüşmenin ana gündemi Türkiye'deki yatırım ortamı olacak. TRTHaber'de yer alan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan firmalarının yöneticilerine Türkiye'de yatırım gerçekleştiren uluslararası şirketlerin kazanımlarına dikkat çekecek ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatacak. Ardından, şirket temsilcilerinden gelen soruları yanıtlayacak.