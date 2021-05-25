Detaylar belli oldu! Çalışmadan emekli maaşı için 3 formül
Çalışmayanlara ve evde üretim yapanlara emeklilik fırsatı sağlanıyor. Peki ama nasıl? Evden emeklilik için 3 yol var. İşte tüm detaylar...
Türkiye nüfusunun yarısı kadın ama iş hayatına katılan kadın oranı daha düşük, yani yüzde 31.5’lerde. Çalışamadıkları veya aktif olarak iş hayatında bulunamadıkları için bu kişilerin herhangi bir sosyal güvenceleri de olamıyor.
İşte bu durumda bulunan çok sayıdaki kadın için bir işyerinde çalışmadan da emeklilik mümkün. Posta'nın haberine göre çalışmayanlara ve evde küçük çaplı üretim yapanlara emeklilik için çeşitli kolaylıklar sağlanıyor. 3 yöntemden birini seçerek emekli olunabiliyor.
İsteğe bağlı sigorta: Hiçbir sigortası bulunmayan ya da çalışmayan ev kadınlarının sigortalı olma şansı var. Bu kadınlar 18 yaşından büyük olmaları şartı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) giderek kendilerini sigortalı yaptırabilir. Bunun için düzenli olarak her ay prim ödemeleri gerekiyor. Brüt asgari ücretin (2021 yılı için 3.577 lira) yüzde 32’sini yatırarak isteğe bağlı sigortalı olunabiliyor. Bu yıl ödenecek aylık prim tutarı en az 1.144 lira.
En yüksek ise bunun 7.5 katı yani 8.584 lira oluyor. Bu yolu seçen emeklilik hakkı kazanabildiği gibi hem kendisi hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sağlık hizmetinden de ücretsiz yararlanabilir.