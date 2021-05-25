Detaylar belli oldu! Çalışmadan emekli maaşı için 3 formül

İsteğe bağlı sigorta: Hiçbir sigortası bulunmayan ya da çalışmayan ev kadınlarının sigortalı olma şansı var. Bu kadınlar 18 yaşından büyük olmaları şartı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) giderek kendilerini sigortalı yaptırabilir. Bunun için düzenli olarak her ay prim ödemeleri gerekiyor. Brüt asgari ücretin (2021 yılı için 3.577 lira) yüzde 32’sini yatırarak isteğe bağlı sigortalı olunabiliyor. Bu yıl ödenecek aylık prim tutarı en az 1.144 lira.