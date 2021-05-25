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Doğurduğu bebeği öldürüp evde sakladı! Konya'da tarım işçisi kadına gözaltı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde tarım işçisi Zekiye T., ‘Çocuğunu kasten öldürme’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Şanlıurfa'da oturan Zekiye T.'nin geçen yıl Suriye uyruklu 'Kasım' adlı kişiyle dini nikah kıyıp birlikte yaşamaya başladığı, 8 aylık hamileyken ölü doğan bebeğini evinde sakladığı öne sürüldü.

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Şanlıurfa'da oturan Zekiye T., 1 yıl önce Suriye uyruklu 'Kasım' adlı kişiyle dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Zekiye T., 8 aylık hamileyken tek başına doğum yaptı. Zekiye T., ölü doğduğu öne sürülen bebeği evinde sakladı.

Kısa süre önce yakınlarıyla tarlada çalışmak üzere Ereğli ilçesine gelen Zekiye T. hakkında, Şanlıurfa 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nce 4 Mayıs günü 'Çocuğunu kasten öldürme' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ereğli'nin Kuzukuyu Mahallesi'nde olduğu belirlenen Zekiye T., dün kaldığı çadırda gözaltına alındı.

Zekiye T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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