BIST 1.426
DOLAR 8,44
EURO 10,35
ALTIN 510,60
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Nişanlısını boğazını keserek öldüren Zehra'nın cezası belli oldu

Demirören Haber Ajansı

ESKİŞEHİR'de, nişanlısı Emrah Öztürk'ü (28) kent ormanında boğazını kesip, 8 bıçak darbesiyle öldüren Zehra Aras (22), tutuklu yargılandığı davada 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu, 'hırsızlık' suçundan ise 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

Kars'ta yaşayan Zehra Aras, 2016'da sosyal medyadan tanıştığı işçi Emrah Öztürk ile 2019'da nişanlandı. Aras, şubat ayında Eskişehir'e gelip, nişanlısı Öztürk ile buluştu. Çift, gezmek için Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıçağlan Mahallesi'ndeki kent ormanına gitti. Burada çıkan tartışmada Aras, boğazını kestiği Öztürk'ü 8 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Nişanlısının cüzdanındaki 1600 TL'yi de alıp, kaçan Aras, otogarda yakalanarak, gözaltına alındı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aras, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' ve 'hırsızlık' suçundan tutuklandı. 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında dava açılan Aras'ın, kent ormanına nişanlısıyla girdiği, bir süre sonra tek başına çıktığı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.

Müebbet ve 7 yıl hapis
Tutuklu sanık Zehra Aras, bugün görülen karar duruşmasına, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporla akli dengesinin yerinde olduğu belirlenen Aras'a, son savunması soruldu. Aras, nişanlısı Emrah Öztürk’ü kendisinin öldürdüğüne dair delil olmadığını iddia ederek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Zehra Aras'ı 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu, 'hırsızlık' suçundan ise 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Babacan, Sedat Peker üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi! 'Sorumlusu sizsiniz'
Iğdır'da pes dedirten olay: Çarptığı kişi yerde kıvranırken aracının tamponuyla ilgilendi
Hibe desteği için başvuru yapan Egeli esnaftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Kırıkkale'de tartışmanın sonu kanlı bitti! 16 yaşındaki gençten acı haber
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a ölçüsüz Sedat Peker tepkisi para için satmayacakları hiçbir şey yok
Doğurduğu bebeği öldürüp evde sakladı! Konya'da tarım işçisi kadına gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya tepki: Kanser hücresi gibi hızla yayılıyor
Real Madrid, Luka Modric ile nikah tazeledi
'Kadir Şeker Sendromu' benzetmesine Özgür Duran’ın annesinden tepki
Konya'da eşini 46 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Davada şaşırtan karar
Yorumlar 1 yorum