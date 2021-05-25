Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile görüştü. Görüşmede, Filistin’deki son gelişmeler, Türkiye’nin bu konudaki diplomatik çabaları ve ikili ilişkiler ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin’deki son gelişmeler, Türkiye’nin bu konudaki diplomatik çabaları ve ikili ilişkiler ele alındı.