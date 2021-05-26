Sedat Peker FETÖ'nün suflecisi gizli servisin kuklası! Anlayın artık deyip ifşa etti

TÜRKİYE İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik saldırının perde arkasını Mazhar Yıldırımhan ifşa etti. 'Kamuoyuna açık mektup'

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Türkiye günlerdir suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarını konuşuyor. Muhalif medya Sedat Peker'in iddialarının peşine takılıp giderken, iktidara yakın denilen medya Süleyman Soylu'nun yanında aynı oranda durmuyor. Bu tabloya Bakan Soylu’nun danışmanı Mazhar Yıldırımhan isyan etti. Yıldırımhan, Sedat Peker’in yasa dışı iş ve ilişkilere dair iddialarının “dış güçlerin operasyonu” olduğunu aktararak Soylu’yu savunmayanlara 'Ödleklikleri iki satır bile yazmalarına engel olanlar gölge etmesinler yeter' diye yazdı.

'Davama ve milletime karşı sorumluyum' diyen Yıldırımhan, Twitter’dan yaptığı açıklamalarında Sedat Peker olayının perde arkasını ve büyük oyunu ifşa edip şunları yazdı:



-Sn iç işleri bakanımız Süleyman Soylu ile yolumuz 1986 yılında KTÜ de öğrenci iken kesişti. 2012 den bu yana sn Cumhurbaşkanımızın mücadelesinde kendini nasıl paraladığını, nasıl canını ortaya koyduğunu ve Sn Cumhurbaşkanımızın geleceğe ilişkin bu devletin nelerle karşı karşıya kalacağını, bundan dolayı onu yalnız bırakamayacağını anlatırken gözlerinin nasıl dolduğunu bilirim

-Onun bu millete sevdasının, dürüstlüğünün, çalışkanlığının, vatan aşkının, merhametinin, adamlığının en yakın şahidiyim. Onun dün de, bu gün de, yarın da bu millet ve memleket için kalbinin nasıl çarptığını iyi biliyorum. 2012 den bu yana AK parti davasındaki samimiyetini iyi bilirim.

-Bütün benliğim ve samimiyetimle ifade ediyorum ki Süleyman Soylu bu memleketin asil ve fedakar bir evladıdır. Oyun bozulmalıdır. Bütün seçim çalışmalarında ülkenin dört bir köşesinde, aman bir insana daha ulaşalım diye nasıl çırpındığını ve 2-3 saatlik uykularla nasıl bir mücadele ortaya koyduğunun çok yakın şahidiyim. Bütün bu şahitliklerimi paylaşmazsam vebal olur.

Türkiye'ye kirli oyun : Tasfiye edip...

-Türkiye üzerindeki sistematik saldırının planı siyonistler tarafından hazırlanıp, Suudi ve BAE istihbaratına taşore edildi. Konuşturulan şahıs bir plan üzerinden kullanılıyor. Bu gerçeği herkes görüyor. Nihai hedef Türkiyeyi bölmektir. Mesele asla şahıslar değildir. Bu kirli oyundur. Kirli oyun üzerinden önce hedef kişiler tasfiye edilecek, sonra büyük bir fitne ile Türkiyenin bekasına saldırılacak. Sessiz kalmak bu plana hizmet etmek olur. Tayyip Erdoğan küresel hedeftir. Önce etrafını sonra Türkiyeyi düşürecekler. Bu oyunu bozmalıyız.

-Türkiyeyi bölme planında küreselcilere söz verenler var.Bunların kim olduğu çok açık. BAE istihbaratının elinde esir olan şahıs bu plana hizmet ettiriliyor. Planı yapan Rubin isimli siyonist bu esiri vatanına ihanet aparatı yapmış. Onu Balkanlara, Fasa ve BAEye götüren de aynı güç

İçimizdeki ahmakların sen ben kavgası

-İçimizdeki beyinsizlerin sen ben kavgası da küreselcilerin aparatı olmaya yol açar. Büyük resmi görmeyen ahmaklara laf yetiştirmeye çalışmak beyhude bir çabadır.

Ödleklikleri iki satır bile yazmalarına engel olanlar gölge etmesinler yeter. Bu milletin ferasetli evlatları var!!..

-Hayatında bir insanla yüz yüze gelmemiş, özel dostluğu gerektirecek hiç bir ilişkisi olmamış birisi niye iftira eder, çamur atar. Eğer bir operasyonun aparatı, bir gizli servisin kuklası ve fetönün suflecisi olursa iftira da atar, çirkeflik de yapar. Mesele bu kadar basit!. Anlayın da