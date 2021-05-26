Frank Kendall: Türkiye'yi F-35 projesinden çıkaracağım

ABD Başkanı Joe Biden’ın Hava Kuvvetleri Sekreteri adayı Frank Kendall, F-35 parçalarının Türkiye'de üretimini durdurma sözü verdi.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın Hava Kuvvetleri Sekreterliği için aday gösterdiği Frank Kendall, Türkiye'den F-35 parçalarının alımının durdurulması gerektiğini söyledi.

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nde konuşan Kendall, “Mevcut durumda F-35 parçalarını Türkiye'de yapmamamız gerektiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Bu parçaların üretiminin "en kısa sürede" durdurulmasını sağlamak için mümkün olan her şeyi yapıp yapmayacağı sorulan Kendall, "Evet, yapacağım" dedi.

Türkiye’nin ABD ve NATO’nun da tepki gösterdiği Rusya’nın S-400 füze sistemini satın almasıyla Washington ile Ankara arasında gerginlik yaşandı.

Böyle bir sistemin ABD F-35 savaş uçağı hakkında veri toplamak için kullanılabileceğine dair endişeler dile getirildi ve NATO müttefikleri Rus silahlarının örgütle uyumsuz olduğunu açıkladı.

Türkiye ile ABD arasında S-400 krizi çıktığından bu 6 uçak Türkiye'ye transfer edilmemiş ve 2020 Savunma Bütçesi kapsamında bunların ABD Hava Kuvvetleri için alınması kararlaştırılmıştı.

Türkiye ayrıca uçak için 1005 parça üretiyordu. Türk firmalarının da bu üretime katılımı büyük oranda askıya alınmıştı. ABD'nin Aralık 2020 itibarıyla da 1005 parçanın tamamı için yeni tedarikçiler bulduğu ortaya çıkmıştı.

Bu arada Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki ay Brüksel 'de yapılacak NATO zirvesinde görüşmesi bekleniyor.