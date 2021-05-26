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Abdulkadir Selvi'den Sedat Peker yazısı: Erdoğan bitti demeden bitmez

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Sedat Peker'in videoları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son sözü söylemediğini belirtti.

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Sedat Peker'in videolarına ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın henüz konuşmadığını belirtti.

Selvi, "Kimse merak etmesin. Erdoğan bitti demeden bu iş bitmez. Yeni sürecin sonucunu Erdoğan ve Bahçeli’nin tavrı belirleyecek. Bir de milletin feraseti" dedi. 

Peker'in adını kullanmadan, kendi isminin de geçtiği videolara isim vermeden değinen Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı;

Türkiye’ye yönelik operasyonun adını MHP Lideri Devlet Bahçeli koydu. 'Herkesi uyarıyorum, hedef Türkiye’mizdir' dedi. Geçmişte FETÖ’nün kaset operasyonlarına maruz kalmış bir partinin lideri olarak Bahçeli, operasyonların hedefinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. 'Milletin hür iradesiyle ve tertemiz oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek, Türkiye’yi deforme etmek için faal halde olanlara alimallah, bedeli ne kadar ağır olsa bile izin verilmeyecektir' diye konuştu. Bugün de AK Parti grubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, video operasyonlarının hedefi konusunda bir perspektif vermesi bekleniyor.

'Erdoğan bitti demeden bu iş bitmez'

"Erdoğan daha önce, 'Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz' uyarısında bulunmuştu. Yeni süreçte herkes eteklerindeki taşı döktü. Ama henüz Erdoğan konuşmadı. Kimse merak etmesin. Erdoğan bitti demeden bu iş bitmez. Yeni sürecin sonucunu Erdoğan ve Bahçeli’nin tavrı belirleyecek. Bir de milletin feraseti. Bahçeli ve Erdoğan’ın açıklamaları, sis bulutu dağıldıkça meselenin Soylu meselesi değil Türkiye meselesi olduğunu, hedefin Soylu değil, Erdoğan olduğunu daha iyi bir şekilde açıklıyor" 

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