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Yalova'da 'dur' ihtarına uymayan aracın çarptığı polis memuru şehit oldu

YALOVA'da uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu yaralanan polis memuru Mustafa Emanetoğlu kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

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Edinilen bilgiye göre, Yalova-Bursa yolu Kirazlı Sanayi Sitesi önündeki kontrol noktasında gece saat 02:25 sularında denetleme yapan ekipler hızla gelen bir aracı durdurmak istediler. Z.İ yönetimindeki araç "dur" ihtarına uymayarak kendisini durdurmak isteyen polis memuru Mustafa Emanetoğlu’na çarptı.

Ağır yaralı kaldırıldığı hastanede şehit oldu
Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan polis ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan polis yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Gözaltına alındılar
Olaydan sonra aracı ile durmayarak kaçan Z.İ’nin yakalanması için çalışma başlatan Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri kovalamacanın ardından şüpheli sürücü ve yanında bulunan 2 arkadaşını gözaltına aldı.

Şehit olan Polis Memuru Mustafa Emanetoğlu, bugün saat 12:00 de Yalova Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü önünde yapılacak olan törenin ardından memleketi Kocaeli Kandıra da defnedilecek.

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