İşte Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin para ödülleri

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kulüplere dağıtılacak para ne kadar? L'Equipe, 2021/22 sezonunda Avrupa yarışmalarında kulüplerin kasasına girecek olan para ödüllerini açıkladı.

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L'Equipe gazetesi her sezonun en çok merak edilen notların başında gelen listeyi açıkladı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde dağıtılan para.

Başarısız Avrupa Süper Ligi girişimi ve yıldan yıla yükselen televizyon gelirlerinin bir sonucu olarak, UEFA önümüzdeki sezonda galibiyet kazançlarını artırdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Grup aşamalarına katılmak her kulüp için 15 milyon Euro demek. Grup aşamalarında her galibiyet takımlara 2,8 milyon Euro beraberlik ise 930 bin Euro kazandıracak. Son 16 turuna kalan takımlar 9,6 milyon Euro, çeyrek final 10,6 milyon Euro, yarı final 12,5 milyon Euro kazanacak. Kupayı müzesine götüren taraf 20 milyon Euro elde ederken diğer finalist 15,5 milyon Euro'luk bir kazanç sağlayacak.

UEFA AVRUPA LİGİ

Şampiyonlar Ligi geçen sezona göre daha yüksek bir para ödülü bütçesine sahip olacak olsa da UEFA Avrupa Ligi gelirleri toplam 510 milyon Euro'dan 465 milyon Euro'ya düşecek. Ancak, 48'den 32'ye düşen katılımcı sayısı sayesinde takımlar daha yüksek bir miktar kazanacak.

Grup aşamasına girmek eskiden 2.92 milyon Euro değerindeydi şimdi ise 3.63 milyon Euro değerinde olacak. Galibiyet her kulübe 630 bin Euro, beraberlik 210 bin Euro getirecek. Grup lideri olan kulüp ekstra 1,1 milyon Euro daha kazanacak. Kupa 2'de şampiyonluk 8.6 milyon Euro iken finale kalmanın karşılığı 4.6 milyon Euro olacak.

KONFERANS LİGİ

UEFA'nın yeni organizasyonu Konferans Ligi daha az para kazandıracağı tahmin edilse de 32 katılımcı kulübe toplam 235 milyon Euro gibi önemli bir miktar dağıtılacak. Gruplara kalan takımlar 2.9 milyon Euro kazanırken, her galibiyet 500 bin Euro ve her bir beraberlik ise 166 bin Euro kazanç sağlayacak. Öte yandan grup birinciliği 650 bin Euro, ikincilik ise 325 bin Euro değerinde.

UEFA ilk kez düzenlenecek bu turnuva galibine Avrupa Ligi(8.6 M€) şampiyonundan daha fazla ödeme yapacak; 8,9 milyon Euro.