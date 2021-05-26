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Dev market zinciri Adese resmen kapandı

Adese Gayrimenkul, bundan sonraki faaliyetlerinde market işletmeciliği yapmayacağı için elinde kalan mağazalarını devrederek sektörden çıktı.

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Uzun yıllardır Türkiye'de market işletmeciliği yapan Adese Gayrimenkul yapılanmasını tamamladı ve elinde kalan market, demirbaş, araç, stok, mağazaları devretti. Şirket bundan sonraki süreçte gayrimenkul alanında hizmet vermeyi sürdürmeyi planlıyor. 

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, 35 adet mağazasını 62 milyon liraya sattı. Markete yönelik stokların tamamı 29 milyon liraya satıldı. Araç ve demirbaşlar ise 10.6 milyon liraya satılırken kapanış işlemleri çerçevesinde 101.8 milyon lira gelirin 52.8 milyon lirasının tahsilatı gerçekleşti. Kalan 49 milyon liralık bakiye ise Mayıs 2021 ve Eylül 2022 arasında taksitler halinde tahsil edilecek.

15.7 milyon lira personele tazminat 

Kapanış işlemleri arasında 25.5 milyon lira cari hesap ödemeleri yapılırken iş akdi sonlanan personele kıdem ve ihbar tazminatı olarak 15.7 milyon lira ödenmiş oldu. 

18 mağaza tasfiye edildi 

Adese'ye ait 18 adet mağaza ve tesisinin devir/satış imkanı bulunmaması nedeniyle tasfiye kararı alındı. 7 mağazaya ilişkin olarak devir/satış görüşmeleri sürdürülüyor.

Yüzde 89.84'ü halka açık 

Borsa İstanbul'da Ana Pazar'da işlem gören Adese Gayrimenkul'ün yüzde 89.84'ü halka açık durumda ve 226.4 milyon adet hisse piyasada işlem görüyor. Sermayesi 252 milyon lira olan şirketin özsermayesi ise 784.2 milyon lira seviyesinde. Son işlem gününü 1.71 lira seviyesinden kapamıştı.

Hürriyet

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