Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! 1 Haziran sonrası uygulanacak yasaklar masada olacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantıda 1 Haziran'dan sonra kademeli normalleşmenin nasıl devam edeceği de görüşülecek.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda, 1 Haziran'dan sonra kademeli normalleşmenin nasıl devam edeceği ve tedbirlerin daha da esneyip esnetilemeyeceği sorularının bu toplantıda cevap bulması bekleniyor.

Toplantıda ayrıca azalan vaka sayıları, Türkiye'nin aşı tedariki ve aşılama takvimi de görüşülecek.

Aşı yapılan kişi sayısı 28,2 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 26 Mayıs saat 08.50 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 169 bin 509, ikinci doz aşı 12 milyon 79 bin 766 oldu. Böylece toplam doz miktarı 28 milyon 249 bin 275 olarak gerçekleşti.