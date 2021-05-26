BIST 1.400
DOLAR 8,43
EURO 10,33
ALTIN 515,59
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı

TOKAT'ta, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 6 kişi de yaralandı. 

Abone ol

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Tokat- Çorum yolunun eski Dağiçi köyü mevkisinde meydana geldi. Çorum Alaca'dan Tokat yönüne giden Birol Bayır (42) yönetimindeki 34 VJL 82 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bekir Türker'in (57) kullandığı 26 ABE 826 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan İsmail Yılmaz ve Hikmet Tok ile otomobildeki Emine Bayır, Esma Bayır ve Abdulkerem Bayır hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Birol Bayır ile aynı araçtaki Nisanur Bayır (7), Şükriye Bayır (41), sürücü Bekir Türker ile aracında bulunan Şerife Yılmaz (61), Rabia Türker (22) yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Zile ve Turhal devlet hastanelerine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Küçük kızının gözü önünde 5 kurşunla vuruldu seni öldürsem iki sene yatar çıkarım
İstanbul'da görevi başında kalp krizi geçiren onbaşı şehit oldu
İzmir'de 9'uncu kattan düşen kişi hayatını kaybetti
Şişli'de park halindeyken yanan 4 araçta kundaklama şüphesi
Kocaeli’nin Gebze ilçesine kereste fabrikası alev alev yandı
Esed rejiminden bir bakan 10 yıl sonra ilk kez Suudi Arabistan'a gitti
Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde deprem meydana geldi
Doğu Perinçek'ten Sedat Peker çıkışı
Türkiye'den Hindistan'a koronavirüsle mücadele için destek
Trabzonspor anlaşmaya vardığı Gervinho ve Peres'i özel uçakla getirdi
Yorumlar