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Bakanlık'tan Adnan Oktar haberlerine yalanlama

Adalet Bakanlığı'nın, Adnan Oktar'ın Batman'da T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne tek başına nakledilmesini kararlaştırdığı iddia edilmişti. Bakanlık, haberi yalanladı.

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Edirne Cezaevi’nde beraber kaldığı ‘Aslanlar’ diye bilinen erkek müritleriyle sohbet toplantıları yapan Adnan Oktar'ın, uyarılara kulak asmayınca Batman’a nakledildiği haberi medyada yer almıştı.

Adalet Bakanlığı'nın, Adnan Oktar'ın Batman'da T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne tek başına nakledilmesini kararlaştırdığı iddia edilmişti. Bakanlık, haberi yalanladı. 

Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve muhtelif suçlardan, ceza infaz kurumunda barındırılan hükümözlü Adnan Oktar hakkında bazı basın yayın organlarında “Batman iline sevk edildiği ve Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği” yönünde haberler yer almaktadır.

Adı geçen hükümözlü hakkında, herhangi bir nakil planlaması ya da verilmiş bir nakil emri bulunmamakta olup bu konuda basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

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