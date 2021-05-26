Küçük kızının gözü önünde 5 kurşunla vuruldu seni öldürsem iki sene yatar çıkarım

İstanbul'da boşanma aşamasında olduğu Samet Mutlu tarafından küçük kızının gözleri önünde 5 kurşunla vurulan Sabiha Mutlu yaşadığı dehşeti anlattı: “İlk ateş ettiğinde vuruldum, yere düştüm. Daha sonra ateş etmeye devam etti. ‘Seni öldürsem iki sene yatar çıkarım. Herkes çıkıyor' dedi.

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İstanbul Şişli, Feriköy’de yaşayan Samet Mutlu ile Sabiha Mutlu, 8 yıl önce evlenmişti. Sabiha Mutlu aile içi şiddet nedeniyle 1.5 yıl önce eşine boşanma davası açtı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre mahkeme 5 yaşındaki kızlarının velayetini geçici olarak annesine verdi ve haftada bir gün babasıyla görüşmesini kararlaştırdı. Samet Mutlu geçtiğimiz pazar günü kızıyla buluştu.

Mahkeme kararına göre saat 18.00’de annesine teslim etmesi gerekiyordu ama teslim etmedi. Sabiha Mutlu telefonla arayıp kızını sordu.

Önce tokat sonra kurşun

Samet Mutlu saat 21.00 sıralarında kızıyla birlikte Sabiha Mutlu’nun evine geldi. Samet Mutlu kızını almak için kapının önüne inen Sabiha Mutlu’yu, “Sen bu saatte kızımı niye istiyorsun” diyerek tokatladı. Daha sonra da silahını çıkartarak bir el ateş etti. Bacağından vurulan Sabiha Mutlu yere yığılınca Samet Mutlu tetiği peş peşe çekmeye devam etti. Sabiha Mutlu iki bacağı ve sağ elinden 5 kurşunla yaralandı. Samet Mutlu kaçarken, Sabiha Mutlu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Poliste çok sayıda suç kaydı olan Samet Mutlu birkaç saat sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Nöbetçi mahkeme tarafından da tutuklandı.

"Öldürülmekten korkuyorum"

Hastanedeki tedavisi devam eden ve sakat kalma ihtimali bulunan Sabiha Mutlu yaşadıklarını şöyle anlattı: “Beni kızımın yanında defalarca dövdüğü için boşanma davası açtım. Daha sonra tehdit etmeye başladı. Geçtiğimiz yıl otomobildeyken bana ateş etti, ölümden döndüm. Bu kez de öldürmeye gelmişti. Önce tokat attı, sonra ateş etti. Ben yere düştükten sonra da ateş etmeye devam etti. Bir taraftan ateş edip, bir taraftan da ‘Devlet benim. Bana kimse ceza veremez. Devlet bana ne yapacak? Seni öldürsem iki sene yatar çıkarım. Herkes çıkıyor’ diye bağırıyordu. Öldürülmekten korkuyorum. Kadınlar öldüğü zaman sahip çıkmanızın bir anlamı yok. Ben öldükten sonra 100 yıl ceza alsa ne olacak?”