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İzmir'de 9'uncu kattan düşen kişi hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen Melih Coşkun (39) hava almak için çıktığı 9'uncu kattaki evinin balkonundun dengesini kaybederek düştü. Talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Olay, gece yarısı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Melih Coşkun, hava almak için 9'uncu kattaki evinin balkonuna çıktı. Alkollü olduğu ileri sürülen Coşkun dengesini kaybederek balkondan düştü.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Coşkun'un ölüm haberin alan yakınları ise sinir krizi geçirdi. Coşkun'un cansız bedeni, savcının incelemesi sonucu İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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