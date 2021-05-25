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BB Erzurumspor'dan TFF'ye başvuru: Süper Lig'de küme düşme kaldırılsın

BB Erzurumspor, Süper Lig'de küme düşmenin bu sezon da kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurdu.

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BB Erzurumspor, küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulunduklarını açıkladı.

BB Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, "Bu sezon da küme düşmenin kaldırılması için Süper Lig'de tek bir maç bile izlemeden bu heyecandan mahrum kalan büyük Erzurumspor taraftarımız adına 17 Mayıs günü TFF'ye başvurumuzu yapmıştık ve bu konuda da girişimlerimizi sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kulüpten yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

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