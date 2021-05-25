Diyarbakır'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısı ve kayınvalidesini silahla yaraladı
DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde Tarık K., sokakta karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Nurcan K. ile kayınvalidesi Nezire D.'yi çıkan tartışmada tabancayla vurarak yaralandı.Abone ol
DİYARBAKIR merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde meydana gelen olayda; sokakta karşılaşan Tarık K. ile boşanma aşamasındaki eşi Nurcan K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tarık K., yanındaki tabancayı çekip Nurcan K. ile kayınvalidesi Nezire D.'yi vurdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne ile kızı yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, olayın ardından kaçan Tarık T.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.