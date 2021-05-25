BIST 1.400
DOLAR 8,48
EURO 10,38
ALTIN 515,96
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de 'Ayrancılar mini Kolombiya'ya baskın! Ele geçirilenler şok etti

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de jandarmanın kendilerini 'Ayrancılar mini Kolombiya' olarak tanıtan suç örgütüne yönelik düzenlediği 'Zincir Operasyonu'nda gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone ol

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir grubun organize suç faaliyetleri gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekipler, takibe aldıkları şüphelilere, geçen 21 Mayıs'ta 'Zincir' adı verilen operasyon düzenledi. 140 jandarma ve 6 polisin katılımıyla yapılan baskınlarda, 14 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 bıçak, 168 tabanca mermisi ele geçirildi. Daha önce yapılan denetimlerde grupla bağlantılı olan kişilerde 882 gram metamfetamin, 404 gram esrar, 137 gram bonzai ele geçirildiği belirtildi.

Kendilerini 'Ayrancılar mini Kolombiya' olarak tanıtan şüphelilerin suça teşvik edici sözlerin bulunduğu müzik klibi çektiği tespit edildi. Şüphelilerin lüks otomobiller, pitbull köpekler, beyzbol sopaları ve silahlı oldukları görüntülerin yer aldığı kısa klipler çektikleri ve bunları sosyal medyada paylaştıkları ortaya çıktı.


7 tutuklama
Jandarmadaki işlemlerde 4 şüpheli ifade verdikten sonra serbest kalırken, 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Gaziantep'te yürüyüş yaparken buldu görünce şaştı kaldı: 50 bin dolara... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kaldıkları evi kenevir yetiştirmek için adeta laboratuvara dönüştürmüşler
Kremlin'den açıklama! Putin ile Biden 16 Haziran'da Cenevre'de buluşuyor
Ağrı'da koyunları otlatırken kayboldu! Ailesi acı haberi alınca kahroldu
Abdullah Avcı'ya hakaretten yargılanan Fatih Altaylı beraat etti
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı İngiliz kulübü belli oldu! İlk temas olumlu
Kocaeli'de otobüs şoförü 24 yolcuyu 'lastik patladı' yalanıyla kandırıp kaçtı
Süleyman Soylu konuk oldu Habertürk rakiplerini katladı: Reytinglerde fark attı
Borsa İstanbul'da satışlar hızlandı! Borsada düşüş yüzde 2'yi aştı
Elazığ'da karakol bahçesinde hareketli dakikalar: Tüfekle ateş açan şüpheli gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya tepki: Kanser hücresi gibi hızla yayılıyor
Yorumlar