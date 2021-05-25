İsrail yanlışlıkla kendi İHA'sını düşürdü

İsrail'in 'Demir Kubbe' adlı hava savunma sisteminin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırı döneminde İsrail'e ait bir insansız hava aracını (İHA) yanlışlıkla düşürdüğü bildirildi.

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İsrail ordu radyosunun bir askeri kaynağa dayandırarak verdiği habere göre; 'Demir Kubbe' sistemi Gazze saldırılarında yanlışlıkla bir ordu İHA'sını düşürdü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğine vurgu yapılırken düşürülen İHA'nın türüne ilişkin bilgiye yer verilmedi.

İsrail ordusuna göre Demir Kubbe, Gazze'den fırlatılan ve sayıları yaklaşık 4 bine ulaşan roketlerin yaklaşık yüzde 90'ına karşı koymayı başardı, bu da yaklaşık 400 füzenin Demir Kubbe'yi delebildiği anlamına geliyor.