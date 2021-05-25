Galatasaray'da başkan adaylarının istemediği tek isim

Galatasaray'da başkanlık koltuğu için şimdiden 5 aday çıkarken, 28 Mayıs'ta verilecek listeler sonrasında sarı-kırmızılı kulübün geleceği şekillenecek. Galatasaray'da neredeyse bütün başkan adaylarının aynı kanaatte bulunduğu tek bir isim var: Sofiane Feghouli.

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Cim-Bom'da en kritik haftaya girilirken, olağan genel kurul seçimleri için şimdiden beş aday ortaya çıktı. Mustafa Cengiz ve ekibi de bekleyişe geçti. Mevcut yönetim, pandemi nedeniyle seçimin ertelenebileceği olasılığını da göz önünde bulunduruyor.

Galatasaray'da en kritik haftaya girildi. Sarı-kırmızılılarda 12-19 Haziran'da yapılacak seçim için adaylar listelerini en geç 28 Mayıs günü saat 18.00'e kadar Divan Kurulu Başkanlığı'na verecek.

Daha önce listelerini veren adaylar süreç sıfırlandığı için listelerini yeniden sunacak. Sarı-kırmızılarda daha önce adaylık başvurusu yapan isimler geri adım atmış görünmüyor.

Metin Öztürk, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Işın Çelebi listelerini yine Divan Başkanlığı'na verecek. Bu dört ismin yanı sıra İbrahim Özdemir de yine adaylık başvurusunda bulunma kararı aldı.

Cengiz bekliyor

Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in ise adaylık için nasıl bir adım atacağı belirsizliğini koruyor. Cengiz'in, "Terim'le çalışmayacağım" söylemi ile Fatih Terim karşıtlığı ile seçime girme planları içinde olduğu belirtildi. Yakın çevresine daha önce adaylık sinyali veren Abdurrahim Albayrak'ın ise bundan vazgeçerek kazanan listeye girme planı içinde bulunduğu öğrenildi.

Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın bu nedenle son ana kadar bekleyecekleri bildirildi. Cengiz, Albayrak ve Günay'ın pandemi nedeniyle seçimin yapılmamasını da göz önünde bulundurduğu belirtildi.

Yönetimin durumu, Galatasaray'ın futbol rotası için de büyük önem taşıyor. Buna rağmen sarı-kırmızılı yönetim, transfer görüşmelerine başladı, iç transferde de kalması istenen oyuncularla konuşuluyor.

Feghouli'yi kimse istemiyor

Galatasaray'da neredeyse bütün başkan adaylarının aynı kanaatte bulunduğu tek bir isim var: Sofiane Feghouli... Formsuz bir sezon geçiren ve yüksek maliyeti nedeniyle tartışma konusu olan Cezayirli futbolcunun seçim sonrası bileti kesilecek. Kim başkan seçilirse seçilsin, tecrübeli futbolcuyu satış listesine koyacak. Bir sene daha mukavelesi bulunan ve 3 milyon 850 bin euro alan Feghouli'nin bu maaş yükünden kurtulmak için gerekirse bonservisi de eline verilecek.

Tecrübeli futbolcunun da böyle bir anlaşmaya sıcak bakabileceği bildirildi. Galatasaray'da kötü bir sezon geçiren yıldız futbolcu, son haftalarda iyice gözden düşüp süre almamaya başlamıştı. Teknik direktör Fatih Terim de yönetime sunduğu raporda Feghouli ile yolların ayrılması gerektiğini belirtmişti.