Acun Ilıcalı'nın satın alacağı İngiliz kulübü belli oldu! İlk temas olumlu

Hollanda Ligi takımı Fortuna Sittard'a yatırım yapan ancak daha sonra karşılıklı anlaşma sonrası kulüple yollarını ayıran Acun Ilıcalı'nın İngiltere 1. Ligi'nde şampiyon olan ve Championship'e yükselen Hull City'yi satın alıyor.

Abone ol

Acun Ilıcalı'nın rüyası gerçek oluyor! Fortuna Sittard ile yollarını ayıran Acun Ilıcalı, futboldaki asıl hayalinin İngiltere liginden bir takım almak olduğunu söylemişti. Acun Ilıcalı, geçen sezonun başında Hollanda ekibi Forttuna Sittard'a ortak olmuş, kısa bir süre önce de bu ortaklığın sona erdiğini şu açıklamayla duyurmuştu: "Futbol yatırımlarımıza İngiltere liginden bir kulüp alarak devam etmek istiyoruz. Güzel başarılar yaşadığımız Fortuna Sittard'a veda ediyoruz. Alt sıralarda dahil olduğumuz bu güzel kulübü iyi yerlere getirdiğimizi düşünüyorum. Kulüpteki güzel insanlara başarılar diliyorum."

Acun Ilıcalı İngiltere'den futbol takımı satın almaya hazırlanıyor. Hollanda Ligi takımı Fortuna Sittard'a yatırım yapan ancak daha sonra karşılıklı anlaşma sonrası kulüple yollarını ayıran Acun Ilıcalı'nın İngiltere 1. Ligi'nde şampiyon olan ve Championship'e yükselen Hull City'yi satın alıyor. Acun Ilıcalı'nın satın almak için görüşmeler yaptığı takım Hull City. Hürriyet gazetesinin haberine göre; taraflar arasında bir süredir başlayan görüşmeler olumlu devam ediyor.

Heyacanlandıran takip

Acun Ilıcalı, kulübün sahibi Ehab Allam ile görüşme halinde. 2010'dan beri Mısır asıllı İngiliz Allam ailesinin yönettiği Hull City'de CEO görevini Ehab Allam yapıyor. Ehab Allam'ın oğlunun Instagram'dan Acun Ilıcalı'yı takip etmesi de konuyu alevlendirdi.

Hull City'yi yakından tanıyalım

Hull City, Doğu Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. Geçen sezonu 1. Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Hull City, adını Championship'e yazdırdı. Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir. Kulüp iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır.