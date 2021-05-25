Borsa İstanbul'da satışlar hızlandı! Borsada düşüş yüzde 2'yi aştı

BIST 100 Endeksi'nde düşüş gün içerisinde yüzde 2'yi aşarken Euro/TL yüzde 1'e yakın yükselişle tüm zamanların zirvesini gördü

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BIST 100 'de düşüşler öğleden sonra yüzde 2'yi aşarken gün içerisinde BIST Gıda Endeksi yüzde 3,1 ile en fazla düşüş kaydeden endeks oldu. BIST Ulaştırma Endeksi yüzde 2,9 düşerken BIST Sınai Endeksi yüzde 2,5 düştü.

BIST 100 Endeksi 10 Mayıs'tan bu yana 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalaması arasında hareket ediyordu fakat bu hareketle 50 günlük hareketli ortalamanın altına inmiş oldu.

Dolar/TL yüzde 0,3 yükselişle 8,44 seviyesine ulaşırken Euro/TL yüzde 1'e yakın yükselişle 10,3481 civarında işlem gördü.

Elvan: Pandemi destekleri milli gelirin %3'ünü geçecek

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye’nin yıl sonu cari açık beklentisinin 22-25 milyar dolar arasında olduğunu söyledi. Pandemi sürecinde verilen destek tutarının milli gelire oranının krediler hariç %3’ü aşacağını ifade eden Elvan, bankacılık sektörüyle ilgili olarak da bilişim, savunma ve enerji alanlarında kredi tahsis süreçlerinin değişeceğini belirtti.

Bloomberg ile gerçekleştirdiği mülakatta gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Elvan, turizm ile ilgili hedeflerin gerçekleşmemesi durumunda bunun cari açığı nasıl etkileyeceği sorusunu yanıtlarken, “Ödemeler dengesi tarafında bir sorun görmüyoruz” dedi.

Aşılama sürecinin önümüzdeki ay hızlanmasıyla birlikte turizmde de bir canlanma beklediklerini anlatan Elvan, “İlk kez Türkiye olarak 200 milyar dolar ihracata ulaşacağımızı öngörüyoruz. Yıl sonu için 22 milyar dolar ile 25 milyar dolar arasında bir cari açık bekliyoruz” dedi.