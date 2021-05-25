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Isparta'da yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

ISPARTA'da yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

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Ali Y'nin kullandığı Kamil Koç firmasına ait 42 AE 335 plakalı yolcu otobüsü, Isparta-Konya karayolu Fele köyü mevkisinde, Cihan Dalar idaresindeki 07 EPG 81 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Dalar ile araçtaki Elif Kaya Dalar, Ali ve Mine Doğru yaralandı.

Yaralılar, itfaiyenin yardımıyla araçtan çıkartılarak, ambulansla Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralılardan Ali Doğru, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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