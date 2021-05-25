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Emniyet'e üçüncü T129 Atak Helikopteri Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıkladı

İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne T129 Atak Helikopteri'nin Faz-2 versiyonunun üçüncüsünün de teslim edildiğini duyurdu.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizin helikopter ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'ne T129 Atak Helikopteri Faz-2 versiyonunun üçüncüsünü teslim ettik" ifadelerini kullandı. Başkan Demir, paylaşımına ayrıca Atak Helikopteri'nin görüntülerini de ekledi.

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